在全球積極開發搭載 AI 的高性能機器人的同時，日本家電製造商等企業卻推出了不追求便利性的寵物型機器人，並成功擄獲了國內外人們的心。關鍵詞是「弱機器人」、「感性」以及「療癒」，這或許能為我們思考人類與機器人如何建立理想的共生社會提供啟發。前篇將介紹Panasonic的相關實踐。

不方便，卻能讓氣氛融洽

6月20日，Panasonic在宇都宮工廠舉辦了NICOBO粉絲見面會，約有150位NICOBO主人齊聚一堂。他們成功通過中選率僅六分之一的抽籤窄門，不惜花費高額交通費，北自北海道、西至福岡，從日本各地前來參加。

NICOBO是一款家用機器人，重約1.5公斤，外型是一個裹著針織布料、可放在雙手掌心的球體，上面有眼睛、鼻子和尾巴。一般售價為6萬500日圓、每月使用費1100日圓。2023年開始對外販售，並於2026年3月宣布累計銷售量已突破1萬台。

NICOBO搭載了多種感測器與攝影機技術，並透過雲端AI連動來辨識人的表情與說話內容，但NICOBO能說的，只有不是很流利的日文，以及像嬰兒牙牙學語般的「Moko語」。和它說話時，它有時會回應你，但如果沒那個心情，也會裝作沒聽見。它也不像智慧音箱一樣，會按照說話者的指示去做些什麼。原以為它正乖乖睡著，沒想到有時會說夢話，甚至突然放個屁，行為讓人難以預測。

這款機器人的概念是「永遠的2歲小孩」。雖然無法與人持續進行對話，卻很擅長讓身邊的人露出笑容，並使現場氣氛變得融洽。對於前來參加粉絲見面會的主人而言，NICOBO 早已是無可取代的夥伴，更是家庭的一分子。為了讓 NICOBO 回到製造基地的宇都宮工廠「返鄉探親」，有的主人特地為它戴上親手製作的帽子和尾巴飾品，精心打扮一番；還有人像是在推活般，帶著寫有自家「孩子」名字的應援扇前來參加。