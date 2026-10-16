關於食品飲料之消費稅調降法案審議將於今年秋季展開，但根據調查公司之調查顯示，產業界中認為「有助於提振經濟」的企業僅占2成。由於受益於營收增加的行業及價格調降幅度皆有限，透過提振個人消費對整體經濟之波及效應恐怕相當有限。

看好營收增加者僅限零售等部分行業

帝國資料庫於8月以全國2萬2060家企業為對象，透過網際網路實施問卷調查（有效回收率47.9%）。

針對政府擬於2027年4月將食品飲料之消費稅率由現行的8%調降至1%的方針，詢問其對日本經濟的影響時，回答「有助於提振」者僅占整體的18%，相對地，認為「無助於提振」的看法則占54.5%，過半數。

受訪企業之中，一方面有「調降稅率可讓家庭收支增加餘裕，進而帶動食品以外商品的購買」（服務業）等肯定看法；但另一方面，在資材與運輸費用飆漲的情況下，亦有「即便調降稅率也無法充分反映於產品價格上」（食品製造業）的觀點。此外，除了減稅對象僅限於食品飲料之外，再加上「減稅實施2年後若將稅率調回8%時，會引發消費縮手」（營造建築業），因此認為對整體經濟的波及效應相當有限。

關於調降消費稅對自家公司營收的影響，回答「沒有變化」的企業占整體的76.9%，大幅高於「增加」（7.9%）與「減少」（3.1%）。因調降稅率所預期的營業額增減率（不含「不知道」），全產業平均僅增加0.16%。

依行業別來看，看好「營收增加」比例較高的是食品飲料零售業（40.9%）、食品飲料・飼料製造業（29.9%），對於伴隨減稅帶動的食品飲料價格下跌能刺激購買量抱持很大期待。

另一方面，預估「營收減少」比例較高的則是餐飲店（46.9%）與旅館・飯店（18.4%）。若內用餐飲的消費稅率維持在10%不變，與減稅對象的家庭用食品價格差距將進一步擴大，外界擔憂需求將從外食轉移至在家用餐。

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