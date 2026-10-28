在中國所構想的國際秩序之中，俄羅斯的重要性逐年上升。筆者意欲指出的是，中俄兩國在歷史問題上的合作，與這一國際秩序的形成密不可分。因此，對於日前美中首腦會談中出現的「二戰同盟國」論述，筆者相當擔憂。

中俄合作下的對日攻勢不斷升級

2025年11月，首相高市早苗在國會答辯時，以臺灣海峽問題為例，就存立危機事態進行說明，引發了中國在言論與行動兩方面的強烈抗議。而中國的抗議言行至今仍持續擴大、強化。此外，這並非中國單獨所為，近來中國與俄羅斯、北韓等國協同行動的機會也日益增加。

中國在言行兩方面對日本發動的抗議與攻勢，以及與俄羅斯等國的協同行動，在高市首相的國會答辯之前便已存在。可以說，中國方面利用首相的發言，進一步擴大並強化了這些趨勢。

本文將立足於俄羅斯在中國戰略之中的定位，探討中俄兩國在歷史問題上的合作。

中俄關係的定位

雖然有人將中國與俄羅斯的關係稱為同盟關係，但中國基於獨立自主原則，不與他國結盟，因此不以同盟關係相稱。官方觀點是將俄羅斯視為最高層級的夥伴國家。

習近平政權上台以來，中國便主張要創建由自身主導的國際秩序，以取代現有由西方主導的世界秩序。這種「非西方」的國際秩序被稱為「新型國際關係」，其意涵是在經濟基礎上發展夥伴關係，進而形成命運共同體。這類夥伴關係具有不同層級，並體現在雙邊夥伴關係的名稱上。中國將與俄羅斯的關係定位為「新時代全面戰略協作夥伴關係」，位居中國夥伴關係體系的最高層級。這也顯示，在中國所構想的國際秩序裡頭，俄羅斯受到高度重視。

此外，中國當前設定的國家目標，是在2049年之前躍居世界舞台的中心，並實現民族夢想。為了達成這些目標，尤其是在與以美國為首的西方國家抗衡之際，俄羅斯是中國最可靠的夥伴。特別是在與北大西洋公約組織（NATO）對抗的層面上，中國所期盼的正是一個「強大的俄羅斯」。在美國，一般似乎是以「先進國家vs.中國、俄羅斯、北韓、伊朗」作為對抗軸；然而，中國則更強調「先進國家vs.非先進國家」的對立軸線。這正是前述「新型國際關係」以「非西方」理念為核心所構想的原因。中俄兩國正是非先進國家陣營中，足以抗衡先進國家的關鍵力量。

俄羅斯對中國的重要性，在2025年3月全國人民代表大會期間舉行的記者會上，從國務委員兼外交部長王毅的談話中表露無遺。王毅指出：「無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減。」他進一步說明，中俄關係奠基於「不結盟、不對抗、不針對第三方」的原則之上，是新型大國關係的代表性存在，更是相鄰國家關係的典範。「新型大國關係」一詞最初是在歐巴馬政府時期提出，用來界定中國與美國等國之間的關係，其理念是避免衝突，同時相互尊重彼此的核心利益。如今，中國已不再以這個詞來描述中美關係，轉而將其套用在與俄羅斯之間的關係之中。

此外，王毅還表示，正值第二次世界大戰勝利80週年之際，中俄雙方應銘記兩國曾在亞洲與歐洲戰場上浴血奮戰、付出慘烈犧牲的歷史。他並指出，兩國將以這段歷史為基礎，共同宣揚正確的第二次世界大戰史觀，維護二戰勝利成果，捍衛以聯合國為核心的國際體系，並推動國際秩序朝著更加公正、合理的方向發展。換言之，中俄不僅重申兩國在第二次世界大戰中曾共同奮戰，也承諾攜手推動當前的國際秩序建構。由此可見，中俄兩國在歷史論述上的合作，也與當前國際秩序的建構相互連動。