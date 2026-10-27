每8人中就有1人為體外受精兒──日本婦產科學會：1985年以來誕生逾100萬人

占全體新生兒的12.6%

根據日本婦產科學會彙整統計，2024年因不孕症治療透過體外受精出生的人數較前一年增加1436人，達到歷年新高的8萬6473人。依厚生勞動省的人口動態統計，2024年的出生總數為68萬6173人。以此單純計算，體外受精出生的嬰兒占全體新生兒約12.6%，相當於約每8人中就有1人。總治療件數則較前一年減少1萬1399件，為55萬265件。

體外受精是將卵子與精子於體外受精後植回子宮的不孕症治療。1978年全球首例體外受精兒於英國誕生時，曾以「試管嬰兒」之稱引起舉世關注。日本自1983年於東北大學誕生首例體外受精兒以來，至今已有超過100萬人透過此項治療誕生。

將卵子與精子置於同一培養皿（培養液）中以接近自然的方式促成受精的傳統方式（Conventional體外受精）所誕生的案例僅占不到2%，絕大多數均為將透過顯微受精取得的胚胎（受精卵）先行冷凍，待子宮環境調理就緒後再行植入的「冷凍胚胎植入」。

作為少子化對策的一環，自2022年起體外受精等不孕症治療被正式納入公營醫療保險給付，但設有治療開始時女性若未滿40歲最多給付6次、40歲以上未滿43歲最多給付3次的限制條件，研判這也是治療件數在39～42歲出現高峰的主因。然而，經治療後成功生產的件數則以35歲左右為高峰，隨後逐漸遞減。