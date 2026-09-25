相較於九州，為何北海道與東北的生育率偏低？探究其背中的緣由，少子化的成因或許也將隱約浮現？

東西差距自2005年前後逐漸擴大

根據日本厚生勞動省的人口動態統計（概數），2025年的總生育率（當年度15至49歲女性的可能生育子女數，譯註：亦即終身生育率）較前一年減少了0.01，降至1.14，再度刷新了歷史新低。

以都道府縣來看，最低的是東京的0.96，已連續3年跌破「1」。一般認為，主因在於大量未婚女性為了求學與就業從地方湧入所致。即使排除巨型都市的特殊情況，宮城與北海道的1.00、秋田的1.05，相對於沖繩的1.52、宮崎的1.46、長崎的1.42、熊本的1.40等，總生育率仍呈現了「西高東低」的傾向。以簡單平均來看，相對於「北海道．東北」的1.08，「九州」則為1.34，兩個地區之間已然出現了顯著的差異。

事實上，總生育率呈現西高東低是相對晚近才有的趨勢。

1975年與2000年，「北海道．東北」的總生育率分別為1.98與1.48，與「九州」的2.01、1.55相比，並無太大差距。在2005年以降日本整體生育率回升期間，「北海道．東北」的增幅偏低，而在2017年以後的下滑階段，跌幅又較大，使得西高東低的現象日益鮮明。

許多研究人員試圖分析此一現象的原因，但目前尚未找到具決定性的解釋。

本文將分析近年總生育率明顯下滑的「北海道．東北」，與維持相對高出生率的「九州」之間，造成差異的因素，並思考今後少子化對策的方向。