「享受餘生」、「悠然自得的第二人生」簡直是遙不可及的夢想。在「人生百年時代」，難道是到了70多歲也得繼續工作的時代嗎？

75歲以上人口比例在全球顯著突出

根據總務省彙整截至2026年9月15日的估算，65歲以上的高齡人口較前一年增加2萬人，達3624萬人。占總人口比例增加0.2個百分點，達29.6%，創下歷史新高。

若詳細檢視高齡人口，女性為2054萬人（占女性人口的32.6%），男性為1571萬人（占男性人口的26.3%），女性比男性多出483萬人。

70歲以上人口較前一年增加8萬人，達2911萬人，占總人口比例較前一年上升0.1個百分點，達23.7%。這相當於每4名女性中就有1人、每5名男性中就有1人年滿70歲以上。75歲以上人口增加43萬人，達2168萬人，占總人口比例較前一年上升0.5個百分點，達17.7%。

若以聯合國數據與各國高齡化率（65歲以上人口比例）進行比較，日本高出居第2位的義大利（25.6%）4.0個百分點，以遙遙領先之姿居世界之冠。由於人口主力族群的「團塊世代（1947～49年出生）」正處於77至79歲，使得75歲以上人口的高比例顯得格外突出。

隨著高齡人口增加，在高齡就業者方面亦呈現成長。2025年65歲以上的就業人數為943萬人，連續22年增加，創下歷史新高。按產業來看，以「批發業・零售業」131萬人最多，其次為「醫療・福利」122萬人、「服務業」108萬人。占15歲以上整體就業人數的比例為13.8%，相當於每7名從業者中就有1人是高齡者。

占65歲以上人口的就業者比例為26.0%，相當於每4名高齡者中就有1人在工作。按年齡層來看，65-69歲為54.5%、70-74歲為36.2%、75歲以上為12.6%，均創下歷史新高。

【資料】

總務省 「 統計主題 從統計看我國的高齡者」

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