В Японии продолжается старение населения – не исключено, что многие будут продолжать работать и после наступления пенсионного возраста.

Доля людей в возрасте 75 лет и старше по сравнению с остальным миром исключительно высока

По данным Министерства внутренних дел и коммуникаций, по состоянию на 15 сентября 2026 года численность людей в возрасте 65 лет и старше составляла 36,24 миллиона человек, что на 20 000 человек больше, чем в предыдущем году. Это представляет собой рекордный показатель в 29,6% от общей численности населения, что на 0,2 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

Если рассматривать структуру пожилого населения, то можно отметить, что в нём 20,54 миллиона женщин (32,6% женского населения страны) и 15,71 миллиона мужчин (26,3% мужского населения), при этом женщин на 4,83 миллиона больше, чем мужчин.

Численность среди населения людей в возрасте 70 лет и старше увеличилась на 80 000 человек по сравнению с предыдущим годом и составила 29,11 миллиона человек, что составляет 23,7% от общей численности населения, или на 0,1 процентного пункта больше, чем в предыдущем году. Это означает, что каждая четвёртая женщина и каждый пятый мужчина старше 70 лет. Численность населения в возрасте 75 лет и старше увеличилась на 430 000 человек и составила 21,68 миллиона человек, что составляет 17,7% от общей численности населения, или на 0,5 процентного пункта больше, чем в предыдущем году.

Согласно данным ООН, при сравнении показателей старения населения (процент населения в возрасте 65 лет и старше) в разных странах Япония является безусловным мировым лидером, опережая Италию (25,6%) на 4 процентных пункта. Особенно высока доля людей в возрасте 75 лет и старше, поскольку самой многочисленной демографической группой в Японии является «поколение бэби-бумеров» (родившиеся в период с 1947 по 1949 год), которым сейчас от 77 до 79 лет.

С ростом численности пожилого населения увеличивается и число работающих пожилых людей. В 2025 году число занятых в возрасте старше 65 лет составляло 9,43 миллиона человек, оно росло 22-й год подряд и это самый высокий показатель за всю историю наблюдений. По отраслям наибольшее число занятых приходится на оптовую и розничную торговлю – 1,31 миллиона человек, далее следуют здравоохранение и социальное обеспечение – 1,22 миллиона, и сфера услуг – 1,08 миллиона. На долю людей в возрасте 65 лет и старше приходится 13,8% от общей численности рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, то есть каждый седьмой работающий человек находится в пожилом возрасте.

Уровень занятости среди людей в возрасте 65 лет и старше составляет 26,0%, работает каждый четвёртый пожилой человек. По возрастным группам эти показатели составили 54,5% для людей в возрасте 65-69 лет, 36,2% для людей в возрасте 70-74 лет и 12,6% для людей в возрасте 75 лет и старше, что является рекордно высокими показателями.

Материалы

Министерство внутренних дел и коммуникаций: «Статистика по темам: пожилые люди в Японии с точки зрения статистики» (на японском языке)

Фотография на баннере: PhotoAC

Фотография к заголовку: Участок маршрута на горе Цуруги (PIXTA, не имеет прямого отношения к материалу статьи)

Статьи по теме