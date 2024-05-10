Фонд Nippon Communications Foundation, издатель Nippon.com, рад объявить победителей нашего фотоконкурса «Моменты в Японии». Конкурс проводился совместно с Токийским фотоклубом с 5 февраля по 13 марта 2024 года, и на него поступило более 5000 заявок.

После того, как Токийский фотоклуб выбрал короткий список работ, судьи Ониси Наруаки, Хага Хината и Ямада Синдзи выбрали обладателя главного приза и двух победителей в категориях «Красивые моменты», «Вкусные моменты» и «Моменты истины». Сотрудники многоязычного издания Nippon.com отобрали семь работ на приз Nippon.com.

Ниже мы представляем 14 работ-победителей вместе с комментариями фотографов, судей и редакции Nippon.com.

Главный приз

Фотограф: Такахаси Сюдзи

«Лето на веранде», Такахаси Сюдзи

«Это повседневный семейный снимок, – говорит фотограф. – Я хочу запечатлеть больше таких моментов, чтобы ими делиться и помнить в ходе дальнейшего жизненного пути».

Ямада Синдзи: Фотография вернула меня в детство, во времена, когда я проводил лето в доме моих бабушек и дедушек, и в дни, проведенные на веранде энгава, которая окружает традиционный японский дом, где мы всей семьёй лакомились арбузом. У фотографии прекрасная композиция. Каждая её часть – естественные эмоции матери и дочери, цвета летних одежд юката, забавная курильница для отпугивания комаров, собака у их ног, сохнущий лук, подвешенный над головой – в сочетании создают великолепно оформленный момент радости.

Хага Хината: Такое внимание к деталям создает впечатление, что фотограф воссоздавал драгоценное детское воспоминание. Немного было фотографий, которые настолько хорошо запечатлели выражения лиц, и здесь сияющие улыбки являются центральным элементом сцены.

Ониси Наруаки: Очень волнующая, трогательная фотография. Расположение различных предметов, связанных с этим временем года, создаёт особую атмосферу. Вы как будто можете услышать взрывы смеха в этот момент, когда мать и дочь испытывают неподдельную радость.

Красивые моменты

Фотограф: Кавамото Синъити

«Огни для усопших», Кавамото Синъити

Фотограф объясняет: «Жители старой почтовой станции, города Цумаго в префектуре Нагано, сохраняют обычай зажигать небольшие костры перед своими домами, чтобы освещать путь душам умерших на их пути обратно в мир духов после того, как они приходили на праздник Урабонъэ (О-Бон). Ритуал окуриби, «прощальных огней», проводится каждый год 16 августа в 19:00».

Хага Хината: Предки в праздник О-Бон приходят в дом, где их развлекают, а затем провожают обратно в мир духов с помощью костров. Сохранившийся традиционный городской пейзаж Цумаго и традиции Урабонъэ – прекрасное наследие Японии. Мерцание пламени, отражающееся на мокрой поверхности улицы, придаёт ощущение особой чистоты.

Фотограф: Накагава Минэо

«Речные светлячки», Накагава Минэо

«Была поздняя ночь, – говорит Накагава, – и я только что проехал 700 километров из Айти в Коти, когда увидел эту завораживающую сцену. Огни на поверхности воды переливались, напоминая драгоценные камни или прихотливые полёты светлячков».

Хага Хината: Рыбаки собираются на реке Симанто в префектуре Коти в декабре и январе, чтобы ловить стеклянных угрей, используя традиционные ручные сети. Огни лодок, которых в некоторые ночи насчитывается более ста, создают волшебное зрелище, которое можно увидеть только в этот сезон. На конкурс было представлено несколько фотографий ловли стеклянного угря, но красота огней, запечатленных на этом снимке, особенно выделялась среди прочих.

Вкусные моменты

Фотограф: rui4050

«Вкусная рисовая лепёшка», автор Rui4050

Фотограф рассказывает: «Мы остановились в чайном домике в Киото и заказали моти, завернутые в сушёные водоросли нори. Моя дочь их любит, и она тут же принялась за еду».

Ямада Синдзи: Девочка, всецело увлечённая традиционным блюдом исобэ яки, выглядит необычно и свежо. Она не обращает внимания на фотокамеру и полностью отдана еде – выражение её лица говорит само за себя. То, как отображена липкая лепёшка моти, которая тянется изо рта, а также малая глубина резкости придают фотографии интимную атмосферу.

Фотограф: Хамакиддо

«Зима на полуострове Миура», Хамакиддо

Фотограф поясняет: «Летом на полуострове Миура в префектуре Канагава множество любителей пляжного отдыха. Но в этот зимний день в качестве загорающих были местные редьки дайкон».

Янада Синдзи: Я впервые увидел дайкон, рядами сохнущий рядом с пляжем. На моей родине в префектуре Ниигата их подвешивают под карнизами домов на верёвках из рисовой соломы. Меня поразило множество различных обычаев, которые можно встретить в каждом регионе.

Моменты истины

Фотограф: Анди Тама (@anditamago)

«Осенний праздник Гон», Энди Тама

На этой фотографии, по словам автора, «невеста и её свита шествуют по полю паучьих лилий (ликорис лучистый). Свадьба, организованная студентами коммерческой средней школы Ханда префектуры Айти, состоялась в Мемориальном музее Ниими Нанкити и выражала уважение к шедевру детской литературы Ниими Нанкити «Лисёнок Гон».

Ониси Наруаки: Ярко-красные паучьи лилии, растущие вдоль набережной реки, оживлённая свадебная процессия и прозрачные облака ранней осени воссоздают атмосферу так называемых «лисьих свадеб» японского фольклора. Прекрасный фрейминг, не видно тех, кто идёт впереди или сзади.

Сельские районы, такие как Ханда, сокращаются по мере старения населения, и всё меньше молодых людей вступают в брак и заводят семьи. Эта фотография даёт луч надежды, хотя суровая правда именно такова.

Фотограф: Ямагами Такуя (@maybeeeeeem)

«Однажды в Токио», Ямагами Такуя

«Один миг в заурядном уголке Токио – и такая волнующая сцена!», – отмечает Ямагами.

Ониси Наруаки: Изящная фигура «Жёлтого доктора», испытательного поезда скоростных линий синкансэн, который следит за состоянием путей и подвесных проводов, запечатлена одновременно с проезжающим автобусом «Хатобасу» среди многоэтажных зданий Токио. Можно представить, как билось сердце фотографа, который уловил этот мимолётный шанс нажать на кнопку затвора – любители фотографии вообще считают появление «Жёлтого доктора» счастливой случайностью. Линии зданий на переднем плане, «Жёлтый доктор» и автобус «Хатобасу» на среднем плане, здания и голубое небо на заднем плане – все планы от близкого к дальним создают фантастический визуальный эффект.

Премия Nippon.com

Фотограф: TOYOP

«Молитва об обильном урожае», TOYOP

«Подобные сцены до сих пор существуют благодаря заботе и управлению местных фермеров и других людей, – пишет фотограф. – Глядя на фотографию, я понимаю, насколько прекрасно то место, где мы живём».

Английская редакция: Созревающий рис, красные ворота тории и изящные линии храма выделяются на фоне зелени высоких деревьев и голубизны неба. А если присмотреться, вы увидите полуразрушенное строение и запутанные линии электропередачи; вдаль тянется эстакада шоссе, а ряды опор электропередачи выглядят как шрамы на зелени гор. Это несовершенство и является живописным, и может привлечь поклонников японских сельских пейзажей.

Фотограф: Харуки Эцуё

«Конный лучник», Харуки Эцуё

Конный лучник перед выстрелом во время ритуала ябусамэ в святилище Симогамо в Киото. На протяжении веков этот ритуал проводился перед праздником Аой, одним из трёх главных праздников Киото. Фотография передаёт мощь лошади и мастерство лучника.

Китайская редакция (упрощённые иероглифы): Красный костюм лучника и атласно-белая шкура лошади чудесно контрастируют с зеленью на заднем плане. На костюмы периода Хэйан влияла мода династии Тан, что напоминает о давних отношениях между Японией и Китаем.

Фотограф: Yukkey

«Белый дым», Yukkey

Фотограф подготовился к снимку: «Зима опускается на деревню Гокаяма в префектуре Тояма, и заснеженные соломенные крыши домов в стиле гассё-дзукури озаряет нездешний свет».

Китайская редакция (традиционные иероглифы): Заснеженная деревня вызывает тёплые ностальгически чувства, как знакомая народная сказка. Контраст с современной Японией будоражит воображение.

Фотограф: Накамура Юта

«Праздник огня», Накамура Юта

На этой фотографии Накамура запечатлел огненную процессию во время праздника огня Тоба в префектуре Айти. Она известна как префектура с самыми опасными праздниками в Японии.

Французская редакция: Красивая фотография передаёт традиции и чистую энергию людей. Ощущается энтузиазм участников праздника, смело противостоящих ревущим столбам огня. Белые одежды., украшенные большими чёрными иероглифами, выделяются на фоне оранжевого цвета пламени, создавая прекрасный трёхцветный мотив.

Фотограф: Фуками Сатоси

«Забытое лето», Фуками Сатоси

«Во время летней экскурсии, – вспоминает Фуками, – мы с сыном посетили магазин японских снеков и сладостей (дагасия) в старинном стиле. Его эмоции в связи с различными закусками, конфетами и игрушками заставили меня вспомнить мои посещения кондитерских в детстве».

Испанская редакция: Мальчик с коробкой для сбора насекомых на плече на отдыхе зашёл в старомодную кондитерскую, излучающую атмосферу ушедших дней. Это вневременной образ японского лета.

Фотограф: Kenkenpa

«Сияющая гора Фудзи», Kenkenpa

Фотограф говорит: «Кусты кохии горят красным, придавая небу тёплый розоватый оттенок. Я делал фотографию, представляя, как гора Фудзи краснеет от исходящего от кустов жара».

Арабская редакция: Гора Фудзи вдохновляет людей своим величием и богатой природной красотой. Эта фотография передаёт красоту и загадочность самого выдающегося символа Японии.

Фотограф: Танака Масаюки

«Трансформация», Танака Масаюки

«Юный артист готовится к показу детского Кабуки на фестивале Майбара Хикияма в префектуре Сига, – объясняет Танака. – С помощью грима и костюма обычный непослушный юный школьник превращается в степенного актёра».

Редакция русскоязычной версии сайта: Ребёнок в традиционном кимоно очарователен. Пожилая помощница заботится об актёре, как о собственном внуке. В этой сцене передачи традиции через поколения ощущается атмосфера любви.

Общие комментарии

Ямада Синдзи: Что касается фотографии, то картинка должна оказывать мгновенное воздействие на зрителя, привлекая его с первого взгляда. Меня впечатлило количество работ, в которых умело переданы такие элементы как свет, тень, цвет и форма, при создании движущихся сцен. Однако я надеялся увидеть больше фотографий, изображающих знакомые пейзажи в новом свете или отражающих изменения, происходящие в японских городах. Я буду ждать новых поступлений в будущем.

Хага Хината: Все фотографии по-своему красивы, хотя многие пытались поразить зрителя, а не передать какое-то послание. Nippon.com представляет всему миру Японию в её нынешнем виде. Я надеялся, что участники будут помнить об этой роли сайта и руководствоваться ей, выражая свои впечатления о Японии. Тем не менее, определённо не было недостатка в фотографических навыках, и я с нетерпением жду более широкого выбора творческих работ в следующий раз.

Ониси Наруаки: Было множество технически умелых работ, но, к сожалению, не все фотографии передали сердце и душу фотографа, стоящего за объективом. В знакомых, стандартных формах лишь немногие работы продемонстрировали игривый динамизм, любопытство и экспериментаторство. Я с нетерпением жду возможности увидеть больше фотографий, которые раскроют разные культурные слои и покажут нынешнюю ситуацию в Японии.

Дополнительную информацию о конкурсе и судьях можно найти на странице объявления о конкурсе)