Лето в Японии – это сезон дождей, за которым наступают жаркие месяцы, это праздники Танабата и О-Бон, фейерверки, стрекот цикад, арбузы и отдых у моря.

Сезон дождей

По определению Метеорологического агентства Японии, лето – это период с июня по август, хотя сильнейшая жара может прийтись и на сентябрь. По всей стране начинаются сезонные дожди, цую – они продолжаются около шести недель. В этот период часто пасмурно, стоит сырая погода, средняя влажность составляет около 80%. Часто идут ливни, из-за чего в Японии, по некоторым оценкам, покупают рекордные 120 миллионов зонтов каждый год.

Танабата, «Праздник звёзд», отмечается 7 июля (хотя в некоторых регионах – по лунному календарю в начале августа, в 7-й день 7-го лунного месяца). В этот праздник пишут желания на цветных бумажных лентах, называемых тандзаку, которые привязывают к ветвям тонкого бамбука.

В сезон дождей цветут гортензии. Люди вывешивают кукол тэрутэру-бодзу, сделанных из бумаги или ткани, в надежде на наступление хорошей погоды

Главные события лета

Сезон дождей обычно заканчивается в середине или конце июля, тогда начинается настоящее лето. В самое жаркое время температура может подниматься до 30 и даже 35 градусов на довольно долгое время. Влажность всё ещё высокая, из-за чего днём очень жарко, а ночью довольно душно. Только на Хоккайдо, самом северном большом острове, температура и влажность не настолько сильно ощущаются.

Летние «тепловые волны» случаются всё чаще, и ситуацию усугубляют «острова тепла» в городских районах, поэтому проблема тепловых ударов становится серьёзной проблемой. Проводятся общественные кампании, в ходе которых людей призывают защититься от палящего солнца – надевать головне уборы, носить зонты, пить больше воды и принимать минеральные препараты. Вспомнили и о традиционной синтоистской практике очищения территории через разбрызгивание воды – этот способ может помочь охладить дороги и тротуары.

Синтоистский обряд утимидзу помогает охладить землю

Летом в Японии проводят множество крупнейших музыкальных фестивалей, на которые приезжают исполнители и поклонники со всего мира. Среди самых известных -- Fuji Rock в Юдзаве преф. Ниигата, Summer Sonic в городах Осака и Тиба, а также Rock in Japan в г. Хитатинака преф. Ибараки.

С наступлением жары у моря собирается множество пляжников, чтобы поплавать, понырять, покататься на каяках, яхтах, сапбордах. Одно из традиционных развлечений – разбивание арбуза палкой, суйкавари. Игроку завязывают глаза, он ходит по пляжу, следуя указаниям зрителей, чтобы определить местонахождение арбуза, прежде чем нанести решающий удар.

Охота на неуловимый арбуз

Лето – это также время походов в горы. В частности, сезон восхождения на знаменитую гору Фудзи длится с начала июля до начала сентября. В 2017 году на гору взошло 285 000 человек.

В августе на стадионе Косиэн в Кобэ проходит Национальный чемпионат по тбейсболу среди старшеклассников, на который съезжаются команды со всей страны. Чемпионат Косиэн со столетней историей является одним из самых популярных спортивных событий страны. Среди традиций спортивного праздника – пение гимна своей школы победившей командой, а плачущие игроки проигравшей команды собирают землю со стадиона как сувенир для своей школы, который напоминал бы об их стремлении к победе.

Команда школы Симоносэки Кокусай собирают землю на стадионе после проигрыша в четвертьфинале команде Нити-Дай Сан в августе 2018 года (© Jiji)

Цветы и насекомые

Цикады начинают петь к концу июля – примерно тогда, когда школы закрываются на летние каникулы. В Японии обитает около 40 видов различных поющих насекомых. Некоторых из них называют по издаваемым ими звукам – например, минминдзэми (цикада минмин) и цукуцукубоси, пение которых цукуцуку предвещает скорое наступление осени.

Из-за высокой влажности во многих местах донимают комары, против которых используют разнообразные инсектициды и репелленты. В 1890 году осакская компания разработала первую в мире противокомариную спираль с использованием пиретрума – природного инсектицида, который производят из цветов, импортированных из США.

Противокомариная спираль и традиционный сосуд для сжигания спиралей в форме поросёнка

Одни из любимых в Японии летних цветов – вьюнок асагао, подсолнух, лотос и вечерняя примула. В токийском квартале Ирия каждый июль на протяжении шестидесяти лет проводят праздник вьюнка Ирия асагао-мацури.