Поцу-поцу – начинают падать отдельные капли дождя. Люди раскрывают зонты, потому что начинает моросить – сито-сито. Они ускоряют шаг, потому что дождь усиливается, льёт пара-пара, и вот люди уже бегут и ищут, где бы спрятаться, потому что разверзаются хляби небесные, и ливень льёт дза-дза. Таких слов, отображающих звуки, в японском языке множество, и гораздо больше, чем в русском. Есть немало подобных слов не только для звуков, но и для различных физических или эмоциональных состояний.

Эти слова, записываемые слоговой азбукой, находятся как бы в тени иероглифической лексики, – это касается и самих японцев, и иностранцев, изучающих японский язык. Японские дети учат определённое количество иероглифов каждый год в ходе школьного обучения, а взрослые могут сдать известный экзамен «Кандзи кэнтэй» и проверить своё знание иероглифики в пределах 6000 знаков. Иностранцы также обычно измеряют уровень своего продвижения в изучении языка количеством выученных иероглифов.

Одной из причин, определяющих как бы меньшую значимость этих звукоподражательных слов, заключается в том, что многие из них японцы узнают в раннем детстве. Это не говорит об их «детском» характере – в отличие от различных «кап-кап» или «плюх-плюх» в русском языке, слова, которые мы привели при описании дождя, совершенно естественно звучат в неформальном диалоге между взрослыми японцами. Это справедливо и в отношении огромного количества других явно простых словосочетаний такого типа, которые бывает сложно перевести ввиду отсутствия иероглифов, которые подсказали бы их смысл.

Восприятие звуков в Японии

Ономатопеические фразы в японском языке называют гионго, хотя их могут подразделять на собственно гионго (擬音語, «слова, имитирующие звуки»), отображающие звуки, издаваемые неживыми объектами, и гисэйго (擬声語, «слова, имитирующие голоса»), то есть такие, которые передают голоса людей и животных. В языке, на котором говорят с детьми, звуки, издаваемые животными, дублируют и используют для называния этих животных, – например, ван-ван обозначает собачий лай, а также собаку, а нян-нян – мяуканье кошки и саму кошку.

Несмотря на их заметное отличие от привычных нам звукоподражательных слов, существуют некоторые общие правила, позволяющие примерно сориентироваться, о каком характере звуков идёт речь. Фразы, включающие гласные «и» и «э», часто обозначают более тихие либо высокие звуки, чем те, в которых использованы «о», «а:» и «о:» (здесь двоеточием показана долгота гласных) и которые используются для обозначения громких или низких звуков. Так, сито-сито – звук слабого дождя, в то время как сильный дождь звучит дза:-дза:. Приглушённые всхлипы описывает фраза сику-сику, а громкие крики передаёт фраза ва:-ва:.

Аналогичная разница существует и между более лёгким звучанием слов, начинающихся с глухих согласных «к», «с» и «т», и более громкими звуками звонких согласных «г», «дз» и «д». Если кто-то стучит в дверь тон-тон, то это лёгкое постукивание, а дон-дон – уже громыхание. Каса-каса обозначает лёгкое шуршание – к примеру, листьев под ногами, а гаса-гаса – шум веток в лесу, качающихся от ветра.

Если немного освоиться с этими закономерностями, то будет проще понимать оттенки значений гионго. Кстати, подобные закономерности можно заметить и в русском языке – так, хихиканье «хи-хи» гораздо тише раскатистого «ха-ха».

Физические и эмоциональные состояния

Есть ещё одна разновидность таких слов – гитайго (擬態語, «слова, имитирующие состояния»). Ваку-ваку обозначает радостное возбуждение – например, в предвкушении чего-то. Сияющая вещь блестит пика-пика, а скрытное действие производится коссори. В русском языке среди немногих аналогов можно привести, вероятно, «прыг-прыг» – слово, образованное по тем же правилам, что и «тук-тук», но выражающее способ действия и не подразумевающее звук.

Не все слова так легко классифицируются – например, доки-доки, выражающее волнение перед важной встречей или выходом на сцену, происходит от звука учащённого сердцебиения, но используется в речи скорее как выражение эмоционального состояния. Есть много других фраз, которые могут обозначать и характер движения, и сопутствующий ему звук. Для изучающего, впрочем, такая классификация не слишком важна, – гораздо важнее знать смысл слова и уметь его употреблять.

Некоторые слова, хотя звучат одинаково, имеют разные значения в качестве гионго и гитайго. Звук ударов дон-дон, приведенный выше, будучи употреблён как гитайго, становится наречием «быстро, неуклонно». Гата-гата может обозначать треск, перестук, но также и «шаткий, неустойчивый», если это слово употребляется в отношении, например, постройки. Разобраться в том, используется слово при написании в том или ином качестве, помогает способ записи – гионго часто записывают катаканой, а гитайго хираганой, но это ни в коей мере не устоявшееся правило.

Значимость «маргинальной» лексики

При переводе на русский такие слова, как правило, становятся прилагательными или наречиями. В сочетаниях с другими словами, такими как варау (смеяться), наку (плакать), табэру (есть), их значения накладываются на эти слова. Так, кусу-кусу варау – хихикать, прыскать, то есть тихо смеяться, а гэра-гэра варау – хохотать, заходиться от смеха. Гацу-гацу табэру – жадно глотать, пожирать, а могу-могу табэру – чавкать, либо жевать с закрытым ртом.

Примеры гионго и гитайго

Звуки, производимые людьми Гохон Звук кашля Вай-вай Говорить громко, кричать Звуки, производимые животными Мо:-мо: Мычание Ка:-ка: Каркание Природные явления Хю:-хю: Свист ветра Горо-горо Раскаты грома Другие звуки Рин-рин Звук велосипедного звонка Саку-саку Хрустящий звук, – например, снега Характер движения Гуру-гуру Вращаться Юккури Медленно, не спеша Состояния, характер предметов Биссёри Промокший Фува-фува Мягкий, воздушный Физические ощущения Кута-кута Измотанный Мука-мука Тошнит Эмоции Ира-ира Раздражённый Куё-куё Обеспокоенный