Фудзи – высочайшая гора Японии. Она стала одним из символов страны, и в летний сезон восхождений привлекает множество туристов.

Главная гора Японии

Гора Фудзи, действующий вулкан, расположена примерно в центре страны на территории двух префектур – Сидзуока и Яманаси. Её высота составляет 3776 м, это самая высокая гора в Японии. Её пологие склоны создают прекрасный силуэт, расходящийся к широкому подножью. Высота и красота этой горы привлекают людское внимание, и потому она упоминается во многих стихотворениях танка и хайку, она изображена на множестве гравюр укиё-э и картинах. Она отличается не только величиной и красотой – это также внушающий трепет вулкан, способный сильно извергаться, и потому гора была объектом религиозного поклонения. В последний раз Фудзи извергалась в 1707 году, это Великое извержение годов Хоэй продолжалось около двух недель.

В период Эдо (1603-1868) появилось немало религиозных групп фудзико, поклонявшихся Фудзи. Совершить восхождение на гору нелегко, и люди, которые не могли взойти на гору по-настоящему, по всей стране сооружали миниатюрные подобия горы – фудзидзука. Уже более 80 лет на вершине горы находится метеорологическая станция. Сейчас там людей нет, и она ведёт наблюдения в автоматическом режиме.

Гора Фудзи повлияла на возникновение религиозного культа, способствовала появлению различных произведений искусства, и в июне 2013 года вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Гора Фудзи – объект поклонения и источник артистического вдохновения».

Восхождение на Фудзи

Сезон восхождений обычно длится с 1 июля до конца августа. Пути на вершину немного отличаются друг от друга, и стоит уточнить их особенности заранее. За эти два месяца на гору поднимается около 300 000 человек. Есть четыре маршрута; какой бы вы ни выбрали, до середины горы можно добраться на машине или автобусе. Время прохождения зависит от выбранного маршрута, но в среднем стоит рассчитывать на 6-9 часов подъёма до вершины и 4-5 часов на спуск.

Высота горы составляет более 3000 метров, и даже летом температура может опускаться ниже точки замерзания, что приводит к образованию сосулек, и там очень ветрено. К восхождению стоит тщательно подготовиться и взять необходимое снаряжение.

Самый популярный маршрут – Ёсида, начинающийся от озера Кавагути. На нём устроены домики-убежища, но на тропе могут возникать заторы. Следующий после него маршрут – Фудзиномия, по нему расстояние до вершины самое короткое. Среди тех, кто хорошо знаком с Фудзи, популярен маршрут Субасири. Людей там сравнительно немного, и пейзажи по мере восхождения красиво сменяют друг друга. Опытные путешественники могут пройти по маршруту Готэмба, где расстояние до вершины наибольшее.

В горных убежищах есть только самое необходимое. Там можно недолго поспать одетым в общей спальне. Ни зарядить мобильный телефон, ни искупаться там нельзя, можно получить лишь немного воды для того, чтобы умыться. В помещении запрещено курить.

Подробнее о горе и маршрутах можно узнать на официальном сайте для любителей восхождений (на английском языке).

Природное разнообразие Фудзи

Многие люди стараются взойти на гору так, чтобы на вершине увидеть восход солнца – горайко.

На вершине Фудзи по центру – глубокая впадина кратера, которую окружают восемь вершин – Кэнгаминэ и другие. Все восемь можно обойти примерно часа за полтора. С вершины открывается прекрасная панорама на кратер, на море и окружающие горы.

Почта на вершине Фудзи