富士山是日本第一高山。作为日本的象征，富士山深受人们的喜爱，每到夏天登山季节，总有大量游客慕名而来。

日本第一名山

富士山是一座活火山，大致地处日本列岛正中，横跨静冈和山梨两县，海拔3776米，为日本第一高山。富士山山体的坡面犹如勾画着平滑的曲线般从山顶向下伸展，山麓原野绵延至远。它高耸入云的优美身姿令人为之神往，并由此而诞生出许许多多吟咏富士山的诗歌和描绘富士山的画作；但当火山爆发时，它呈现出的又是一副令人畏惧的可怕面孔，因此成为了人们信仰的“圣山”。富士山最近的一次火山爆发，是1707年的“宝永大爆发”，据说持续了大约两周时间。

江户时代（1603～1868）曾流行将富士山作为一种信仰，称作“富士讲”。由于攀登富士山并非易事，所以全国各地都建造了富士冢（模仿富士山建造的人工山、冢——译注），供那些不能亲赴富士山的人体验感受。此外，富士山山顶上还有一座拥有80多年历史的气象观测站，现在已无人驻守，采用自动气象观测装置来继续进行气象观测。

富士山孕育的信仰和各种艺术，对日本的文化产生了巨大影响，2013年6月，它作为日本“信仰的对象和艺术的源泉”，入选了联合国教科文组织世界文化遗产名录。

攀登富士山

富士山每年7月1日开山，之后直到8月末的约2个月时间为登山期，但不同登上路线的开放时间略有不同，需要提前查询。在短短两个月的时间里，会有大约30万名登山者向山顶发起冲击。通向山顶的路线共有四条，每条路线都可以先开车或者坐大巴到“五合目”（半山腰——译注）。选择的登山路线不同，用时长短不一，上山大致需要6～9小时，下山大致需要4～5小时。

富士山是海拔超过3000米的高山，即便在夏天，山顶的气温有时也会降到冰点以下，甚至会形成冰挂，风也很大。因此，登山时需要提前制定周全的计划，各种装备用品也要置备齐全。

登山者中，选择吉田（河口湖）路线的人最多。虽然沿途供登山者休息的站点等设施完备，但山路有时非常拥堵；富士宫路线是登山者次多路线，可以最短距离到达山顶；熟知富士山的人，最喜欢须走路线，这条路线上人比较少，而且沿途景色富于变化；而登山老手往往选择御殿场路线，这是到山顶的距离最长的一条路线。

登山路途上的休息站点，仅提供最基本简单的设备。你只能穿着衣服和不相识的人们在同一个屋里打个盹儿，既无法给手机充电，也没有澡洗，能用于洗脸的水也很少，并且室内禁止吸烟。

＊富士登山官网（英文、中文和韩文版）

http://www.fujisan-climb.jp/

多彩的自然

许多登山者奋力登顶，是为了一睹被称作“御来光”的日出美景。

富士山顶的中央有一个巨大的凹陷火山口，火山口周围环绕着剑峰等八座山峰。花上大约一个半小时即可周游这八座山峰。你能在这里将火山口景观、周边山岳、湖泊和海洋的美景尽收眼底，此可谓登顶的魅力之所在。

日本海拔最高的邮局

此外，富士山的山脚下还有青木原等森林地带和富士五湖等富于变化的地貌。富士五湖中，山中湖和河口湖周边还建有不少酒店等休闲型住宿设施。富士山顶设有“富士山顶邮局”，它是日本海拔最高处的邮局。在这里，你可以寄一封盖有富士山顶邮戳的信件；邮局还出售富士山登顶纪念明信片套装，你可以让邮局工作人员为明信片盖上纪念图章。