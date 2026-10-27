在食品价格持续上涨的背景下，“居家就餐、减少外出用餐”已成为日本人的新选择。

为了节约而减少外出就餐

在食品持续涨价的背景下，老百姓的用餐习惯也在发生变化。虎牌保温瓶公司6月下旬针对全国658名20岁以上民众实施的调查显示，90.4%的受访者觉得“最近几年餐费开支变多了”。

表示“在家用餐的情况增多/外出就餐的情况减少”的受访者比例（62.1%）也超过了六成。此外，关于减少在外就餐的理由，列举“物价上涨后开始节约”的受访者最多，占比达65.3%，反映出因物价上涨而转为在家就餐的倾向。

受访者对居家就餐的诉求中，列举“相比外出就餐性价比更高”45.4%的占比位居首位，其次是“简单方便”（36.8%）、“营养均衡”（34.7%）。

针对表示“愿意为提高在家用餐满意度而投资烹饪家电”的346人询问愿意购买的家电产品，列举“电饭锅”（54.9%）和“微波炉”（44.2%）的受访者比例分列第一和第二位。

在食品整体呈现持续涨价的背景下，大米价格在经历了去年的“令和米荒”之后转为下降趋势。似乎许多人在注重节约，选择在家用餐的同时，也希望把每天的米饭做得美味可口，让内心获得更大满足。

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