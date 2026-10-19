随着日本社会老龄化不断加深，日本百岁以上老人数量首次突破10万人，连续56年保持增长。

人生百年时代成为现实

日本厚生劳动省依据居民基本台账实施的统计显示，截至2026年9月1日，100岁以上的老年人同比增加7914人至107677人，自1963年开始此项统计以来首次突破10万人。日本的百岁老人数量已连续56年增加，其中，男性13379人，女性94298人，女性数量远超男性，占到整体的87.6%。

目前日本国内在世的最长寿女性是114岁的岸本富代（京都市），最长寿男性是112岁的加藤光（熊本市）。

制定《老人福利法》的1963年，全国共有153名百岁老人，1981年超过1000人，1998年突破1万人，之后也一直在单边增长。

从都道府县来看，每10万人中百岁老人最多的是岛根县（186.65人）。最少的是埼玉县（51.27人），两县相差2.6倍以上。百岁老人分布呈现西高东低趋势，尤其是关东地区等大城市圈，单位人口中的百岁老人数量偏少。

每10万人口中的百岁老人数量

较多的县

岛根县 186.65 高知县 169.52 鸟取县 152.48 鹿儿岛县 148.31 长野县 146.85

较少的县

埼玉县 51.27 爱知县 57.79 大阪府 60.06 东京都 62.40 千叶县 62.89

编辑部依据厚生劳动省公布数据制作

标题图片：PIXTA

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