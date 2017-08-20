يحتل جبل فوجي مكانة خاصة في قلوب اليابانيين، وذلك لأسباب تتجاوز جماله الطبيعي. يعتبر اليابانيون جبل فوجي مكانًا مقدسًا للغاية، حيث يتجسد فيه الاحترام والتقدير للأرواح والآلهة. في ديانة الشنتو، التي تُعتبر الديانة الأصلية في اليابان، يُعبَّر جبل فوجي عن مقدسيته ويُعتبر مسكنًا للآلهة. ويُعبر هذا الاعتقاد في العديد من الطقوس والمناسبات التي تقام حول جبل فوجي. كما يعتبر تسلق الجبل تجربة دينية للبعض، حيث يصعدون للتأمل والتفكير والتواصل مع الروحانيات. علاوة على ذلك، تم تسجيل جبل فوجي كجزء من التراث الثقافي العالمي لليونسكو في عام 2013 تحت اسم ”جبل فوجي - مصدر الإيمان ومصدر الفن“، مما يعكس أهميته الثقافية والدينية الكبيرة في الثقافة اليابانية.

جبل فوجي الجبل الأعلى في اليابان

يعتبر جبل فوجي واحدًا من المعالم البارزة في اليابان، ويحظى بشعبية كبيرة بين السياح والفنانين والكتّاب. يُعتبر رمزًا ثقافيًا ودينيًا، ويظهر في العديد من الأعمال الفنية والأدبية اليابانية. إلى جانب جماله الطبيعي، يتمتع جبل فوجي بأهمية دينية حيث يُعتبر مكانًا مقدسًا في الشعائر الشنتوية.

تاريخياً، قد تعرض جبل فوجي لانفجارات بركانية، وكان أحدثها في عام 1707. منذ ذلك الحين، لم يشهد الجبل انفجارات بركانية كبيرة، وهو يُعتبر جبلاً نشطًا. تمتد سفوح جبل فوجي بسهولها الواسعة وتشكل مشهداً جميلاً ومتنوعاً.

الرغم من تقلبات الطبيعة، يبقى جبل فوجي مصدر إلهام للفنانين والمسافرين، ويُعتبر تسلقه تحديًا مميزًا للمغامرين ومحبي الطبيعة.

إيمان الناس بجبل فوجي قد تأصل بشكل كبير في عصر إيدو، وأصبح جبل فوجي موضوعًا للإعجاب والتقدير الثقافي والديني. يُعتبر تسلق جبل فوجي تجربة روحية للكثيرين، ولهذا السبب يتوجه العديد من الزوار والمتسلقين إليه للاستمتاع بروعته وأهميته في الثقافة اليابانية.

إن وجود مجسمات لجبل فوجي في جميع أنحاء اليابان يُظهر التقدير والاعتزاز بالجبل كرمز وطني. كما أن إقامة مرصد للطقس في أعلى الجبل واستمرار مراقبة الطقس بشكل آلي يعكس أهمية الجبل من الناحية العلمية والبيئية.

جبل فوجي ليس فقط تحفة طبيعية بل هو جزء لا يتجزأ من الهوية اليابانية والتاريخ الثقافي للبلاد.

في عام 2013، تم تسجيل جبل فوجي في قائمة التراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو. تم تسجيله تحت اسم ”جبل فوجي - مصدر الإيمان ومصدر الفن“، وهذا يعكس الأهمية الثقافية والدينية التي يحملها الجبل في نظر اليابانيين.

تم التأكيد في التسجيل على أن جبل فوجي له دور بارز في تشكيل الثقافة اليابانية وفي إلهام العديد من الفنون. يُعتبر الجبل مصدر إلهام للرسامين والشعراء، وكذلك للمؤرخين والروائيين. إلى جانب ذلك، يتجلى تأثير جبل فوجي في المعتقدات الدينية والشعائر الشينتوية.

هذا التسجيل يعكس الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث الثقافي الياباني وإبراز الأماكن ذات الأهمية الدينية والثقافية في مشهد اليابان.

جبل فوجي نشأ تقريبًا قبل 100,000 عام، حيث ساهمت الانفجارات البركانية المتكررة في تشكيله وتطويره ليصبح أكبر جبل في اليابان بارتفاع يبلغ 3776 مترًا. آخر ثورة بركانية حدثت في عام 1707، حيث استمرت لمدة 16 يومًا وألقت رمادها البركاني على طوكيو. كما يعزى النشاط البركاني أيضًا إلى تكوين قمة هويزان (إحدى القمم الفرعية)، وتشكيل البحيرات الخمس الواقعة عند سفح الجبل، وتكوين العديد من الكهوف القريبة من غابة أوكيغاهارا. تتميز المنطقة أيضًا بالينابيع الحارة الغنية بالمعادن، مما يجعلها وجهة مثالية للتمتع بالأنشطة الترفيهية والاسترخاء في الهواء الطلق.

ترتبط أبرز الصور الرمزية لجبل فوجي بفترة إيدو (1603-1867). قدم فنان النقش على الخشب أندو هيروشايغ صورًا لجبل فوجي من عدة زوايا مميزة، مما أتاح للناس في جميع أنحاء العالم لاستكشاف المنطقة وفهم طريقة الحياة فيها. يعتبر الفنان كاتسوشيكا هوكوساي واحدًا من الفنانين الذين تأثروا بأعماله، حيث ظهر تأثيره في أعمال الفنان الغربي الشهير فينسنت فان غوخ، وحتى في تأثيرات الموسيقار كلاود ديبوسي. ساعدت المناظر الخلابة لجبل فوجي التي أصبحت معروفة في فترة الإيدو في تعزيز صورته كواحدة من أبرز المعالم السياحية على مستوى العالم.

تسلق جبل فوجي

فترة تسلق جبل فوجي تمتد تقريبًا من الأول من شهر يوليو/حزيران حتى نهاية شهر أغسطس/آب من كل عام. ومع ذلك، يجب مراعاة أن هناك بعض الاختلافات في مواعيد التسلق حسب كل مسار، لذا من المهم التحقق مسبقًا من الجداول الزمنية. يبحث حوالي 300 ألف متسلق خلال هذه الفترة عن الوصول إلى قمة الجبل.

تتوفر أربعة مسارات رئيسية للتسلق، ويُمكن الوصول إلى المحطة الخامسة منها بالسيارة أو الحافلة. يختلف الوقت المستغرق في التسلق حسب كل مسار، ولكن بشكل عام، يستغرق التسلق من 6 إلى 9 ساعات للصعود وما بين 4 إلى 5 ساعات للنزول.

جبل فوجي هو جبل شاهق يتجاوز ارتفاعه 3000 متر، وحتى في فصل الصيف قد تصبح درجة الحرارة في القمة تحت درجة التجمد، والرياح تكون قوية ومنخفضة لدرجة تشكل الجليد. لذلك، يجب أن تكون خطة التسلق محكمة والمعدات اللازمة جاهزة.

المسار الأكثر ازدحامًا بين المتسلقين هو مسار يوشيدا (بحيرة كاواغوتشي). يتوفر به منشآت متعددة مثل الأكواخ الجبلية وغيرها، ولكن الطريق الجبلي قد يكون مكتظًا في بعض الأوقات. المسار التالي الأكثر ازدحامًا هو مسار فوجينوميا، وهو الأقصر في المسافة إلى القمة. يعتبر مسار سوباشيري هو الخيار المثلى لأولئك الذين يعرفون جبل فوجي جيدًا، حيث يكون عدد المتسلقين فيه أقل نسبيًا ويتميز بالمناظر الطبيعية الرائعة. أما مسار غوتيمبا، فيُفضله محترفو التسلق نظرًا لكونه الأطول في المسافة إلى القمة.

توفر الأكواخ الجبلية مرافق ضرورية بحد أدنى للمتسلقين. تعتبر هذه الأكواخ مكانًا للراحة القصيرة والنوم، حيث يتم أخذ القيلولة في غرف مشتركة دون خلع ملابس التسلق. ومن المهم أن يكون المتسلقون على دراية بأنه لا يمكن شحن الهواتف المحمولة في هذه الأماكن، ولا يوجد أماكن للاستحمام، والماء المتاح لغسل الوجه أو اليدين قد يكون محدودًا. كما يتم فرض قوانين تمنع التدخين داخل الغرف. يجب على المتسلقين التخطيط لهذه الظروف وتجهيز أنفسهم بشكل مناسب للرحلة.

الموقع الرسمي لجبل فوجي (الإنجليزية، الصينية، الكورية)

التمتع بالطبيعة المتنوعة

يعتبر شروق الشمس من أعظم اللحظات التي يسعى المتسلقون إلى القمة من أجل مشاهدتها، ويُعرف هذا الحدث بـ ”غورايكو“ أو ”مجيء النور“. تشكل الفوهة البركانية في مركز قمة جبل فوجي نقطة تجمع للمتسلقين الذين يأتون للاستمتاع بمنظر الشروق من هذا المكان المميز. وتحيط بالفوهة البركانية ثماني قمم رئيسية مثل قمة كينغامني وغيرها، ويمكن للمتسلقين الدوران حولها للاستمتاع بالمناظر الخلابة المحيطة بالجبل، والتي تتضمن البحيرات والبحار والجبال الأخرى. تلك اللحظات والمشاهد هي ما يجعل تسلق جبل فوجي تجربة لا تُنسى للعديد من الناس.

تشتهر تضاريس الأرض المحيطة بسفوح جبل فوجي بالمناظر الطبيعية الخلابة، حيث تمتد غابة أوكيهارا وتشكل بيئة طبيعية فريدة تحيط بالجبل. تُعد بحيرات فوجي الخمسة والتي تشمل بحيرة ياماناكا وبحيرة كاواغوتشي جزءًا من هذا المناظر الطبيعي الجميل. توفر هذه البحيرات بيئة هادئة ومناسبة للرحلات الاستكشافية والاستمتاع بالطبيعة المحيطة بجبل فوجي. كما يقع في المنطقة العديد من الفنادق والمنتجعات والأماكن الترفيهية، مما يوفر فرصًا للاستمتاع بالإقامة والترفيه في هذا الإطار الطبيعي الساحر.

أعلى مكتب بريد في اليابان

يُعتبر ”مكتب بريد قمة جبل فوجي“ واحدًا من المعالم المميزة على قمة جبل فوجي. يُعتبر هذا المكتب مكانًا شهيرًا للزوار الذين يصعدون إلى قمة الجبل لتسجيل ذكرى تسلقهم. يمكن للزوار شراء بطاقات بريدية مصممة بصور جميلة تُظهر مناظر الجبل والمناطق المحيطة به، وبعد كتابة رسائلهم وتوجيهها لأحبائهم، يمكنهم ختمها بختم قمة جبل فوجي لإضافة لمسة فريدة من نوعها. هذه الخدمة تُعتبر تذكارًا جميلاً للزوار الذين يصعدون إلى قمة الجبل ويرغبون في الاحتفاظ بذكرى رحلتهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية)