سيقام الموكب الإمبراطوري من الساعة الثالثة عصرا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني (بتوقيت اليابان)، حيث ستتم الطقوس والمراسم الخاصة بتلك المناسبة التي تحظى بمتابعة خاصة داخل الياباني وخارجها. من جهتنا سنقوم ببث هذا الحدث التاريخي مباشرة عبر موقعنا للمرة الأولى. سنقوم بتقديم توضيحات وشروحات حول الموكب الإمبراطوري، بما في ذلك توضيحات من أحد مراسلي الصحف المسؤول عن وكالة البيت الإمبراطوري حتى ننقل للعالم تلك المراسم بشكل سهل وسلس.

فيديو البث المباشر المقدم:

(FNN.jp Prime Online" (Fuji TV)، "THE PAGE" (Yahoo Japan"

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