أفادت الشرطة اليابانية بتلقي أكثر من 22 ألف استشارة بشأن حوادث الملاحقة (المطاردة) خلال عام 2025، الذي سجّل أيضًا عددًا قياسيًا من الانتهاكات لقانون مكافحة الملاحقة.

الاستشارات ترتفع مجدداً

وفقاً لاستطلاع وكالة الوطنية للشرطة، تلقت الشرطة 22,881 استشارة بشأن المطاردة في اليابان عام 2025، بزيادة 16.9% عن العام السابق. هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم 20,000 منذ عام 2020. وارتفع عدد الحالات التي جرت فيها ملاحقة مخالفات قانون مكافحة المطاردة بنسبة 15.3% إلى 1,546 حالة، مسجلاً رقماً قياسياً للسنة الرابعة على التوالي.

سُنّ قانون مكافحة المطاردة في اليابان عام 2000، في أعقاب حادثة طعن مميتة في أوكيغاوا بمحافظة سايتاما. ويمكن للشرطة إصدار تدابير إدارية، مثل الإنذارات الرسمية وأوامر الحظر ضد الجناة بناءً على طلب الضحية. ويترتب على مخالفة هذه الأوامر عقوبات جنائية، بينما يُقبض على بعض الجناة بتهم أخرى تشمل الاعتداء والإيذاء الجسدي والتعدي على الممتلكات. وفي عام 2025، أصدرت الشرطة 1,577 إنذاراً بموجب القانون (بزيادة 98 حالة، أو 6.6%، عن العام السابق) و3,037 أمر حظر (بزيادة 622 حالة، أو 25.8%).

التعدي على الممتلكات الجريمة الأكثر تكراراً

ارتفعت الحالات المتعلقة بالمطاردة التي جرت ملاحقتها بموجب قانون العقوبات أو قوانين خاصة أخرى بنسبة 24.6% إلى 2,171 حالة، متجاوزة 2,000 لأول مرة ومسجلة رقماً قياسياً. وحسب التهمة، كانت الجريمة الأكثر تكراراً التعدي على الممتلكات (437 حالة)، تلتها التهديد (292)، والاعتداء (159)، والإيذاء الجسدي (153)، والاعتداء الجنسي غير اللائق (146). وسُجلت حالتا قتل و14 حالة شروع في القتل.

وفقاً للوكالة الوطنية للشرطة، كانت 86.9% من الضحايا في قضايا المطاردة التي تعاملت معها من النساء و13.1% من الرجال. ومن بين الجناة، كان 80.1% رجالاً و12.3% نساء، بينما ظل الجنس غير معروف في 7.6% من الحالات. وتركز العمر الرئيسي للضحايا بين سن المراهقة والأربعينيات، بينما كان الجناة في العشرينيات إلى الخمسينيات. وفي نحو 40% من الحالات، كان الجاني زوجاً أو شريكاً حالياً أو سابقاً، بينما كانت الصلة التالية الأكثر شيوعاً أنهم أصدقاء أو معارف، تلتها زملاء العمل.

مصادر البيانات

بيانات قضايا المطاردة (باللغة اليابانية) من الوكالة الوطنية للشرطة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)