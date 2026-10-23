كشف استطلاع حكومي في اليابان عن استمرار ارتفاع نسبة الشباب الذين لم يسبق لهم خوض تجربة عاطفية، في مؤشر يعكس التحولات التي تشهدها العلاقات العاطفية وأنماط الارتباط بين الأجيال الشابة في البلاد.

شباب الذين بلا تجارب عاطفية

سأل المسح الوطني للخصوبة، الذي أجراه المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي في يونيو 2025، الأشخاص غير المتزوجين عن تجاربهم في المواعدة مع أفراد من الجنس الآخر. وأفاد أكثر من نصف الرجال والنساء الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا بأنهم لم يسبق لهم الدخول في علاقة عاطفية. وبلغت النسبة نحو 30% بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و34 عامًا، ونحو 40% بين الرجال في الفئة العمرية نفسها.

انخفضت نسبة النساء اللواتي لا يمتلكن تجربة جنسية من تسعينيات القرن الماضي حتى أوائل الألفية، ثم عادت للارتفاع من عام 2005. ووفقاً لمسح عام 2025، لم تكن لدى 55.1% ممن تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاماً، و42.1% ممن تتراوح أعمارهن بين 25 و29 عاماً، و39.7% ممن تتراوح أعمارهن بين 30 و34 عاماً أي تجربة. كما ارتفعت نسبة الرجال بلا تجربة جنسية منذ عام 2005، لتتجاوز 40% في عام 2025 للرجال ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و29 عاماً وبين 30 و34 عاماً.

ارتفعت نسبة المستجيبين الذين ليسوا في علاقة مع أي شخص من الجنس الآخر — سواء كصديق أو شريك عاطفي أو خطيب — باستمرار. وفي عام 2025، لم تكن لدى 65.4% من النساء و74.0% من الرجال أي علاقة من هذا النوع. علاوة على ذلك، أشار واحد من كل ثلاثة مستجيبين، من الرجال والنساء على حد سواء، إلى أنهم غير مهتمين بشكل خاص بإقامة علاقة مع شخص من الجنس الآخر.

يُجرى المسح الوطني للخصوبة كل خمس سنوات لقياس المواقف تجاه الزواج وإنجاب الأطفال. وغطى مسح عام 2025 عدد 15,811 شخصاً عازباً (معدل استجابة صالحة 42.7%) و10,489 زوجاً (47.9%). ويحلل محتوى هذا المقال بيانات مختارة من المسح الذي استهدف العزاب.

مصادر البيانات المسح الوطني للخصوبة (باللغة اليابانية) من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية）