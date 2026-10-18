Япония сталкивается с серьезной проблемой снижения рождаемости и старения населения. Правительство работает над решением проблемы снижения рождаемости с помощью таких мер, как поддержка ухода за детьми и улучшение условий труда для женщин, но молодежь становится равнодушной не только к браку, но и к романтическим отношениям в целом.

С 2000 года число выросло число одиноких людей, не имеющих сексуального опыта

В ходе национального исследования рождаемости, проведенного Национальным институтом исследований народонаселения и социального обеспечения в июне 2025 года, одиноких людей опросили об их романтических отношениях с представителями противоположного пола. Результаты показывают, что около половины мужчин и женщин в возрасте 18-19 лет никогда не состояли в отношениях. Доля таких ответов составила около 30% для женщин в возрасте от 20 до 34 лет и почти 40% для мужчин той же возрастной группы.

Среди женщин доля тех, кто не имел сексуального опыта, снижалась с 1990-х до начала 2000-х годов, а затем снова увеличивалась с 2005 года. Согласно опросу 2025 года, такого опыта не имело 55,1% женщин в возрасте от 20 до 24 лет, 42,1% в возрасте от 25 до 29 лет и 39,7% в возрасте от 30 до 34 лет. Доля мужчин, не имеющих сексуального опыта, также растёт с 2005 года и составила более 40% у возрастных групп от 25 до 34 лет.

Процент респондентов опроса, которые не состоят в каких-либо, дружеских или романтических отношениях с кем-либо из противоположного пола, также вырос. В 2025 году таких отношений не было у 65,4% женщин и 74,0% мужчин. Кроме того, каждый третий респондент как среди мужчин, так и среди женщин указал, что они не испытывают особого интереса к отношениям с представителем противоположного пола.

Национальное исследование рождаемости проводится каждые пять лет для оценки отношения к браку и рождению детей Опрос 2025 года охватил 15 811 одиноких людей (коэффициент релевантных ответов – 42,7%) и 10 489 пар (коэффициент релевантных ответов – 47,9%). Содержание этой статьи основано на данных опроса одиноких людей.

Материалы

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения: «Седьмое базовое исследование тенденций рождаемости» (на японском языке)

Фотография к заголовку: PIXTA

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