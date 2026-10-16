Japón afronta un grave descenso de la natalidad y un rápido envejecimiento de la población. El Gobierno aplica medidas contra la baja natalidad, como ayudas a la crianza y mejoras del entorno laboral de las mujeres, pero hoy los jóvenes parecen mostrar cada vez menos interés por las relaciones sentimentales.

Desde el 2000 aumenta el número de solteros sin experiencia sexual

En la Encuesta Nacional sobre Fecundidad realizada en junio de 2025 por el Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social, se preguntó a personas solteras por su experiencia de relaciones sentimentales con personas del sexo opuesto, y más del 50 % de los hombres y mujeres de 18 a 19 años respondió que nunca había tenido una relación. Incluso entre los grupos de 20 años o más, alrededor del 30 % de las mujeres y el 40 % de los hombres carecía de experiencia sentimental.

Entre las mujeres solteras, el porcentaje de quienes no habían tenido relaciones sexuales disminuyó desde la década de 1990 hasta comienzos de los años 2000, pero volvió a aumentar a partir de 2005. En la encuesta de 2025, no tenía experiencia sexual el 55,1 % de las mujeres de 20 a 24 años y el 42,1 % de las de 25 a 29 años. Entre las de 30 a 34 años, el porcentaje era del 39,7 %. Entre los hombres también ha aumentado desde 2005 dicha proporción, y más del 40 % de los solteros de 25 a 29 años y de 30 a 34 años carecía de experiencia sexual.

También tiende a aumentar el porcentaje de personas sin pareja —es decir, que no tienen ningún amigo o amiga del sexo opuesto, pareja sentimental ni prometido o prometida—. En 2025, el 65,4 % de las mujeres y el 74,0 % de los hombres no tenía pareja. Además, uno de cada tres hombres y mujeres respondió que “no desea especialmente mantener relaciones sentimentales con personas del sexo opuesto”.

La Encuesta Nacional sobre Fecundidad se realiza cada cinco años para conocer las actitudes hacia el matrimonio y la maternidad y paternidad. En 2025 participaron 15.811 personas solteras —con una tasa de respuestas válidas del 42,7 %— y 10.489 matrimonios (47,9 %). Este artículo extrae y analiza los apartados de la encuesta dirigidos a las personas solteras.

Material de referencia (en japonés)

17.ª Encuesta Nacional sobre Fecundidad, Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social.

(Imagen del encabezado: Pixta)