Nippon Communications Foundation, responsable de la revista digital nippon.com, se enorgullece de anunciar los ganadores del concurso de fotografía “Moments in Japan”. La competición se celebró en colaboración con el Tokyo Camera Club del 5 de febrero al 13 de marzo de 2024, y se recibieron más de 5.000 inscripciones.

Después de la selección de una lista de fotografías por parte del Tokyo Camera Club, el jurado, formado por los fotógrafos Ōnishi Naruaki, Haga Hinata y Yamada Shinji, eligió a la persona ganadora del gran premio y a las de las categorías “Momentos hermosos”, “Momentos deliciosos” y “Momentos verdaderos”. El personal multilingüe de nuestra revista digital seleccionó siete fotografías para el “Premio Nippon.com”.

A continuación presentamos las 14 fotografías ganadoras junto a comentarios de los fotógrafos, el jurado y la redacción de nippon.com.

Gran Premio

Fotógrafo: Takahashi Shūji

“Verano en el porche”, de Takahashi Shūji

“Se trata de una instantánea cotidiana de la familia. Quiero capturar otros momentos como este para poder compartirlos y recordarlos a lo largo de nuestra vida”, comenta el fotógrafo.

Yamada Shinji: La fotografía me hace rememorar los veranos durante mi infancia en la casa de mis abuelos y las tardes que pasábamos en el engawa, el porche que rodea la casa tradicional japonesa, disfrutando de una sandía con la familia. La composición de la foto es exquisita. Cada parte—la expresión natural de la madre y la hija, los colores del yukata, el incienso para ahuyentar los mosquitos, el perro a los pies, las cebollas que se secan colgadas arriba—se unen en un momento de felicidad capturado de forma maravillosa.

Haga Hinata: La atención al detalle da la impresión de que el fotógrafo estaba recreando un hermoso recuerdo de niñez. Apenas hubo fotografías en el concurso que lograran capturar las expresiones faciales de los sujetos tan bien como esta: sus sonrisas radiantes son la pieza central de la escena.

Ōnishi Naruaki: Es una fotografía enormemente conmovedora y hermosa. La colocación de diferentes objetos propios de la época contribuye a la atmósfera. Uno puede casi escuchar las risas que comparten la madre y la hija en un instante de alegría sincero.

Momentos hermosos

Fotógrafo: Kawamoto Shin’ichi

“Fuego para los difuntos”, de Kawamoto Shin’ichi

El fotógrafo explica lo siguiente: “Los residentes del antiguo pueblo de posta de Tsumago, en la prefectura de Nagano, continúan la tradición del Urabon’e (Obon) de encender pequeñas hogueras frente a sus casas para iluminar el camino de las almas de los difuntos en su viaje de vuelta al mundo de los espíritus. El ritual del okuribi se celebra cada 16 de agosto a las 19:00 horas”.

Haga Hinata: Los ancestros que regresan a casa por el Obon son agasajados y luego invitados a regresar al mundo de los espíritus con hogueras. El paisaje preservado en Tsumago y su tradicional Urabon’e son un hermoso patrimonio de Japón. El parpadeo de las llamas reflejado en la superficie húmeda de la calle otorga a este momento una sensación de pureza.

Fotógrafo: Nakagawa Mineo

“Fuegos fatuos”, de Nakagawa Mineo

“Era tarde en la noche, y acababa de conducir 700 kilómetros desde Aichi a Kōchi cuando me encontré con esta escena asombrosa. Las luces brillaban en la superficie del agua, lo que me hizo pensar en hermosas gemas o luciérnagas juguetonas”, cuenta Nakagawa.

Haga Hinata: Los pescadores descienden el río Shimanto en la prefectura de Kōchi cada diciembre y enero para capturar angulas a mano utilizando redes a la manera tradicional. Las luces de los barcos, que llegan a ser un centenar algunas noches, producen un espectáculo mágico que se asocia con esta temporada. Recibimos varias fotos de la pesca de la angula, pero la belleza de las luces capturada en esta imagen destacó entre las demás.

Momentos deliciosos

Fotógrafo: rui4050

“Un sabroso pastel de arroz”, de Rui4050

El fotógrafo nos cuenta lo siguiente: “Paramos en una tetería de Kioto y pedimos mochi envuelto en alga nori. Mi hija lo adora y lo devoró sin más”.

Yamada Shinji: Nos pareció muy innovadora la imagen de una niña disfrutando sinceramente de un plato tradicional como el isobe yaki. Indiferente a la cámara, pone toda su atención en ese dulce glutinoso, y su expresión lo dice todo. La forma en la que la foto captura cómo el mochi se estira desde su boca, junto a la escasa profundidad de campo, otorga a esta imagen una sensación de intimidad.

Fotógrafo: Hamakiddo

“Invierno en la peninsula de Miura”, de Hamakiddo

“En verano, la península de Miura, en la prefectura de Kanagawa, se llena de bañistas. Pero en ese día de invierno, los bañistas eran rábanos daikon cultivados en la zona”, explica el fotógrafo.

Yanada Shinji: Ver hileras de daikon secándose en la playa fue algo nuevo para mí. En mi hogar, en la prefectura de Niigata, se cuelgan bajo los aleros de las casas con tiras de cuerda hechas de paja de arroz. Me hizo pensar en la amplia variedad de costumbres que pueden encontrarse en cada región.

Momentos verdaderos

Fotógrafo: Andi Tama (@anditamago)

“El festival de otoño de Gon”, de Andi Tama

En esta foto, cuenta su creador, “una novia y su séquito cruzan un campo de higanbana (flores de equinoccio). La boda, una producción de unos estudiantes del Escuela Secundaria Comercial Handa de la prefectura de Aichi, tuvo lugar en el Museo Conmemorativo de Niimi Nankichi e incluyó este tributo a la obra maestra de la literatura infantil creada por Niimi, Gon, el pequeño zorro”.

Ōnishi Naruaki: Las flores de equinoccio, de un rojo brillante, a lo largo de la orilla del río y la vibrante procesión nupcial, junto a las tenues nubes de comienzos del otoño, recrean las llamadas nupcias de los zorros del folclore japonés. El encuadre es excelente ya que no permite discernir la larga procesión que se extiende por delante y detrás. Las zonas rurales como Handa están desapareciendo a medida que su población envejece, y cada vez menos jóvenes se casan y forman familias. La fotografía ofrece un rayo de esperanza contra esta dura realidad.

Fotógrafo: Yamagami Takuya (@maybeeeeem)

“Un trozo de Tokio”, de Yamagami Takuya

“Durante un instante, un rincón típico de Tokio nos ofrece una escena sobrecogedora”, señala Yamagami.

Ōnishi Naruaki: La forma elegante del Doctor Yellow, el tren de diagnóstico del Shinkansen que se encarga de monitorizar las condiciones de las vías y las catenarias, es capturada sobre un icónico Hato Bus, brillando por un instante en un rincón de Tokio observado entre dos edificios. Uno puede casi sentir los latidos del corazón del fotógrafo esperando fugaz oportunidad para disparar—los aficionados a fotografíar trenes en particular consideran encontrarse con el Doctor Yellow como un momento de gran fortuna. Las líneas de los edificios en primer plano, el Doctor Yellow y el Hato Bus en el medio, y los edificios y el cielo azul en el fondo forman una imagen increíblemente satisfactoria de arriba a abajo.

Premio Nippon.com

Fotógrafo: Toyop

“Rezando por una cosecha abundante”, de Toyop

“Escenas como esta permanecen gracias al cuidado y la atención de los granjeros locales y otras personas. Observando la foto, me doy cuenta del hermoso paisaje en el que vivimos”, escribe el fotógrafo.

Equipo editorial de inglés: El arroz maduro, el torii rojo y un pintoresco santuario destacan ante el verdor de un enorme árbol y un extenso cielo azul. Pero al mirar con más atención, vemos una estructura en ruinas y cables de electricidad colgantes que se ocultan en el fondo; una autopista en altura se extiende en la distancia, e hileras de torres eléctricas tapan las verdes montañas. Es una postal imperfecta pero pintoresca que atrae a los admiradores del campo japonés.

Fotógrafo: Haruki Etsuyo

“Arquero a caballo”, de Haruki Etsuyo

Un arquero a caballo se prepara para disparar una flecha durante un ritual de yabusame en el santuario Shimogamo de Kioto. Durante siglos, este rito se ha celebrado de cara al Festival Aoi, una de las tres principales celebraciones de la ciudad. Me conmovió la potencia del caballo y la habilidad del arquero.

Equipo editorial de chino (caracteres simplificados): El traje rojo del arquero y el pelaje del caballo, de un blanco puro, contrastan de manera formidable contra la naturaleza del fondo. Este vestido del período Heian apareció por influencia de la moda de la dinastía Tang, lo que nos recuerda la profunda relación que Japón y China han compartido desde el pasado.

Fotógrafo: Yukkey

“Hálito blanco”, de Yukkey

El fotógrafo nos explica cómo preparó la toma: “El invierno envuelve una villa remota de Gokayama, en la prefectura de Toyama, bañando los techos de paja de las estructuras de estilo gasshō-zukuri en una luz fantasmal”.

Equipo editorial de chino (caracteres tradicionales): Esta villa cubierta de nieve transmite una cálida nostalgia, como si perteneciese a un cuento de hadas que conocemos. El contraste con el Japón moderno despierta nuestra imaginación.

Fotógrafo: Nakamura Yūta

“Festival del fuego”, de Nakamura Yūta

En esta fotografía, Nakamura captura “un momento emocionante del Festival del Fuego de Toba, en la prefectura de Aichi, conocido como el matsuri más peligroso de Japón”.

Equipo editorial de francés: Esta hermosa fotografía transmite tradición y pura energía humana. Uno puede sentir el entusiasmo de los participantes del festival cuando se enfrentan sin miedo a las rugientes columnas de fuego. Los atuendos blancos adornados con grandes letras negras destacan contra el fulgor anaranjado de las llamas, creando un hermoso motivo tricolor.

Fotógrafo: Fukami Satoshi

“Veranos olvidados”, de Fukami Satoshi

“Como excursión veraniega, mi hijo y yo visitamos una tienda de dulces dagashiya de estilo antiguo. Verle sorprendido por las diferentes golosinas, caramelos y juguetes me hizo recordar mis propias visitas de niñez a las tiendas de dulces”, recuerda Fukami.

Equipo editorial de español: La escena del niño con una canasta para insectos colgada del hombro y refrescándose en una tienda de dulces de estilo antiguo emana nostalgia. Es una imagen atemporal del verano japonés.

Fotógrafo: Kenkenpa

“El monte Fuji encendido”, de Kenkenpa

El fotógrafo comenta: “Los arbustos de kochia arden en rojo, tiñendo el cielo con un brillo cálido y rosado. Compuse esta fotografía imaginando que el monte Fuji se sonrojaba por el calor que emanaban”.

Equipo editorial de árabe: El monte Fuji inspira a las personas con su grandeza y rica belleza natural. La fotografía transmite el encanto y misterio del símbolo más prominente de Japón.

Fotógrafo: Tanaka Masayuki

“Transformación”, de Tanaka Masayuki

“Un joven intérprete se prepara antes de un espectáculo de kabuki infantil en el Festival Maibara Hikiyama, en la prefectura de Shiga. Con el maquillaje y el vestuario, un simple y atrevido estudiante de primaria se transforma en un actor ilustre”, explica Tanaka.

Equipo editorial de ruso: El niño, ataviado con un kimono tradicional, resulta adorable. Los asistentes mayores le cuidan como si se tratase de su nieto. Hay un sentimiento sobrecogedor de amor en la acción de una generación anterior que transmite una tradición a otra más joven.

Comentarios generales

Yamada Shinji: En fotografía, una imagen debe tener un impacto inmediato en el observador, atrayéndole a primera vista. Quedé impresionado con la cantidad de inscripciones que capturaron con pericia elementos como la luz, la sombra, el color y la forma para producir escenas emocionantes. No obstante, esperaba ver más fotos que retrataran escenas familiares con un nuevo enfoque, o que capturaran los cambios que tienen lugar en los pueblos y ciudades de Japón. Espero ver más imágenes de este tipo en el futuro.

Haga Hinata: Todas las fotografías son hermosas a su manera, aunque muchos trataron más de deslumbrar la vista que de transmitir un mensaje. Nippon.com comparte Japón, tal como es en la actualidad, con el mundo. Esperaba que los participantes mantuviesen el objetivo de este sitio en mente y lo utilizaran como guía para expresar sus impresiones de Japón. Dicho esto, sin duda no se notó una escasez de habilidad fotográfica, y espero con emoción una mayor selección de obras de gran creatividad en la próxima ocasión.

Ōnishi Naruaki: Abundaron las imágenes con gran aptitud técnica, pero por desgracia no todas las fotografías expresaron el alma de fotógrafo detrás de la lente. Al seguir un estilo familiar y estándar, pocas entradas demostraron dinamismo lúdico, curiosidad y experimentación. Espero ver más fotografías que puedan iluminar los rincones más profundos de este país y contarnos sus historias.

(Para más información sobre el concurso y el jurado, pueden visitar la página del anuncio del concurso.)