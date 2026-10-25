С 1 ноября 2026 года система предоставления иностранным туристам налоговых льгот при покупке товаров в магазинах беспошлинной торговли в Японии претерпит значительные изменения.

Основные изменения системы беспошлинной торговли

Ранее С 1 ноября 2026 г. Цены товаров в магазинах беспошлинной торговли Без учёта налога на потребление Включают налог на потребление Процедура возврата средств Нет После завершения таможенных процедур при выезде из страны нужно сделать запрос на возврат налоговой надбавки на на товары, купленные в магазине беспошлинной торговли Лимит суммы покупок 500 000 йен (в одном магазине в один день) Нет (столько, сколько покупатель способен взять с собой при выезде из страны) Цель покупки Только потребительские товары В том числе товары для использования в бизнесе

До конца октября 2026 года иностранцы, въехавшие в Японию в течение последних шести месяцев (или граждане Японии, временно возвращающиеся из-за границы), могут приобретать товары в магазинах беспошлинной торговли по ценам без налога на потребление (8% на продукты питания и напитки, кроме алкоголя, и 10% на другие товары).

Налоговая льгота распространялась только на покупки потребительских товаров, не предназначенных для коммерческого использования, в одном и том же магазине на сумму до 500 000 йен в день.

В рамках системы возврата средств, которая будет введена в ноябре, покупатели сначала будут приобретать товары в магазинах беспошлинной торговли по цене, включающей налог на потребление, а затем, после прохождения необходимых таможенных процедур при выезде, получат возврат средств от магазина беспошлинной торговли на свою кредитную карту или другой счёт после отъезда из страны.

Различие между товарами для коммерческого использования и потребительскими товарами, а также ограничение товарами, использующимися в повседневной жизни, будут упразднены, и лимит в 500 000 йен также будет снят. Однако вернуть налоговые надбавки на покупки можно будет только на те товары, которые покупатель способен увезти с собой при выезде из страны. Условия получения налоговых льгот на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли, включают ограничение по сроку – товар должен быть куплен менее чем за 90 дней до выезда из страны.

Объём освобождения от потребительского налога составляет 200 миллиардов йен в год

Налоговые льготы для иностранных туристов начали действовать в 1989 году, когда Япония ввела налог на потребление. В последние годы благодаря увеличению въездного туризма выросли и расходы иностранных туристов. Согласно статистике Японского агентства по туризму, оценочные расходы иностранных туристов, посетивших Японию в 2025 году, достигли приблизительно 9,4549 триллиона йен, что почти в три раза больше, чем 10 лет назад.

Товары освобождают от налога на потребление для их потребления за рубежом, но в последнее время участились случаи, когда товары, приобретённые без уплаты налога, перепродаются внутри страны.

В политических кругах даже предпринимаются попытки отменить саму налоговую льготу. В июне 2025 года исследовательская группа в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) рекомендовала руководству партии пересмотреть систему, включая её отмену, сославшись на то, что в 2024 году сумма льгот по потребительскому налогу для иностранных туристов достигла 200 миллиардов йен. С другой стороны, в августе 2025 года десять организаций, включая Национальную ассоциацию магазинов беспошлинной торговли и Японскую ассоциацию розничных торговцев, опубликовали заявление, призывающее к сохранению системы, утверждая, что объём продаж, обусловленный льготами по потребительскому налогу, достиг 2 триллионов йен в год и что «отмена льгот нанесёт ущерб международной конкурентоспособности Японии».