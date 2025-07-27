Несмотря на то, что сезон любования цветением сакуры закончился, а летние отпуска только начинаются, спрос на поездки в Японию остаётся высоким. Общее число туристов за первую половину 2025 года составило 21 518 100 человек, и это рекордный показатель за время сбора таких данных.

Месячное число туристов из США достигло рекордного уровня

Японская национальная туристическая организация сообщила, что предполагаемое число иностранных туристов, посетивших Японию в июне 2025 года, составило 3 377 800 человек, что на 7,6% больше, чем за тот же месяц 2024 года, и это самое большое число, когда-либо зафиксированное в июне. Несмотря на относительное затишье перед сезоном летних отпусков, спрос на поездки в Японию остаётся высоким и установил новый рекорд. Число въезжающих в страну людей превышает 3 миллиона девятый месяц подряд.

Наибольшее количество туристов приезжало из Китая (797 900 человек, рост на 19,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года), Южной Кореи (729 800 человек, рост на 3,8%), и Тайваня (585 000 человек, рост на 1,8%). Из США приезжало 345 100 человек (рост на 16,4%).

Из 23 основных стран, откуда приезжают туристы в Японию, США установили новый месячный рекорд, а 15 страна и территорий, включая Южную Корею, Тайвань и Сингапур, установили новые рекорды для июня. Снизилось только число приезжающих из Гонконга, где в социальных сетях распространялась необоснованная информация о том, что якобы в июле в Японии произойдёт крупное землетрясение, составив 166 800 человек (снижение на 33,4%).

Материалы

Японская национальная туристическая организация Количество иностранных туристов, посетивших Японию (оценочное значение по состоянию на июнь 2025 г.)

Фотография к заголовку: Иностранные туристы, посещающие Японию, позируют для памятных фотографий в кимоно (© Reuters)

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