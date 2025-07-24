Plus de 20 millions de visiteurs étrangers ont foulé le sol de l’Archipel pour ce premier semestre 2025, ce qui présage un nouveau record à la fin de l’année.

Un chiffre remarquable malgré les rumeurs d’un séisme

Entre les mois de janvier et juin de cette année, 21 518 100 de touristes étrangers ont visité le Japon, selon l’Office national du tourisme japonais (JNTO).

Pendant juin seulement, le nombre de ces visiteurs a été de 3 377 800, soit une hausse de 7,6 % en glissement annuel, et un nouveau record pour un mois de juin. Il s’agit par ailleurs du neuvième mois consécutif à connaître un chiffre supérieur à 3 millions.

Les touristes chinois ont été les plus nombreux (797 000, +19,9 % en glissement annuel), suivis des Sud-Coréens (729 800, + 3,8 %), des Taïwanais (585 000, + 1.8 %) et des Américains (345 100, + 16,4 %).

Un nouveau record a été établi en juin concernant 15 des 23 pays dont leurs ressortissants viennent le plus régulièrement au Japon, dont les États-Unis, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour. Quant aux visiteurs venant de Hong Kong, leur nombre a remarquablement baissé de 33,4 % (166 800) en raison de rumeurs qui laissaient présager qu’un séisme majeur allait se produire au Japon le 5 juillet.

Sources utilisées pour les graphiques

(Photo de titre : Reuters)