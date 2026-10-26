Le Japon se classe au 117e rang sur 145 pays dans l’édition 2026 de l’indice mondial des inégalités entre les femmes et les hommes. Il ne progresse ainsi que d’une place en un an, malgré la nomination de Takaichi Sanae comme première femme à occuper le poste de Première ministre du pays.

Le Japon reste dernier parmi les pays du G7

Le Japon a gagné une place pour atteindre le 117e rang sur 145 pays dans le Global Gender Gap Report, publié le 16 septembre 2026 par le Forum économique mondial (FEM).

Le rapport du FEM analyse différentes données statistiques relatives à la situation des femmes dans quatre domaines : l’économie, l’éducation, la santé et la politique. L’indice mesure les écarts entre les sexes sur une échelle allant de 0 à 1, où 1,00 correspond à une égalité totale entre les femmes et les hommes, et 0,00 à une disparité complète.

Le Japon obtient de bons résultats dans les domaines de l’éducation et de la santé. Toutefois, les femmes assumant encore la majeure partie des tâches ménagères et de la garde des enfants, leurs possibilités d’accéder à des postes de direction dans la politique et l’économie restent limitées.

Le volet politique repose notamment sur des indicateurs tels que le nombre d’années pendant lesquelles une femme a occupé la fonction de chef d’État, la proportion de femmes à la Chambre des représentants et la répartition entre hommes et femmes au sein du gouvernement. Ainsi, même la nomination de Takaichi Sanae comme première femme Première ministre du Japon n’a pas entraîné d’amélioration spectaculaire du classement.

Parmi les pays du G7, la Grande-Bretagne arrive en tête au classement mondial (5e place), devant l’Allemagne (9e), la France (22e), le Canada (24e), les États-Unis (47e) et l’Italie (83e). Le Japon est le seul pays du G7 à ne pas figurer parmi les 100 premiers du classement.

Classement 2026 sur l’égalité des sexes

2026 (2025) Pays Score 1 (1) Islande 0,930 2 (2) Finlande 0,872 3 (3) Norvège 0,857 4 (8) Namibie 0,845 5 (4) Grande-Bretagne 0,842 6 (5) Nouvelle-Zélande 0,828 7 (6) Suède 0,823 8 (13) Australie 0,819 9 (9) Allemagne 0,817 10 (10) Irlande 0,814 12 (12) Espagne 0,796 22 (35) France 0,779 24 (32) Canada 0,777 47 (42) États-Unis 0,749 83 (85) Italie 0,708 91 (69) Émirats arabes unis 0,702 96 (103) Chine 0,699 101 (101) Corée du Sud 0,693 117 (118) Japon 0,670 131 (131) Inde 0,645 138 (139) Égypte 0,632 145 (146) Tchad 0,578

Source : tableau élaboré par Nippon.com sur la base du rapport 2026 sur l’égalité des sexes du Forum économique mondial.