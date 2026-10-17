Le nombre total de passagers ayant emprunté des vols internationaux au départ ou à l’arrivée du Japon a atteint le niveau record de 114,4 millions en 2025, dépassant ainsi son niveau d’avant la pandémie.

Hausse du nombre de passagers internationaux et du volume de fret

En 2019, avant la crise sanitaire, le nombre total de passagers sur les vols internationaux au départ ou à l’arrivée du Japon avait atteint un record de 103,3 millions. Après s’être effondré pendant la pandémie, le trafic a retrouvé des niveaux comparables en 2024, avec 100,1 millions de passagers, avant de poursuivre sa progression en 2025 pour établir un nouveau record historique à 114,4 millions. Parallèlement, le volume de fret international transitant par les aéroports japonais a augmenté de 5 % en 2025, pour atteindre 3,8 millions de tonnes.

En 2025, Narita a accueilli la plus grande part des passagers de vols internationaux, avec 29,7 % du total, devant l’aéroport du Kansai (24,0 %), celui de Haneda (21,3 %) et celui de Fukuoka (8,0 %). Pour la deuxième année consécutive, l’aéroport du Kansai s’est ainsi classé devant Haneda à la deuxième place.

Narita a également dominé le fret international, avec 54,4 % du total, contre 20,7 % pour le Kansai et 19,8 % pour Haneda.

Le graphique ci-dessous présente les dix aéroports ayant enregistré le plus grand nombre de passagers en 2025, vols intérieurs et internationaux confondus. Haneda arrive largement en tête avec 91,5 millions de passagers, soit une moyenne de 250 000 voyageurs par jour. Le classement ne connaît qu’un seul changement par rapport à l’année précédente : l’aéroport de Kobe fait son entrée dans le top 10, à la dixième place.

Données utilisées

Données sur les aéroports (en japonais), du ministère du Territoire, des Infrastructures, du Transport et du Tourisme.

(Photo de titre : Pixta)