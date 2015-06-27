В Японии насчитывается полторы сотни развлекательных парков, каждый из которых, начиная от самого старого «Асакуса Ханаясики» и вплоть до мирового рекордсмена Fuji-Q Highland, обладает уникальной, присущей только ему «изюминкой».

«Асакуса Ханаясики»

Самый старый японский парк аттракционов (ссылка на английском языке), основанный в 1853 году, расположен в популярном туристическом районе Асакуса. Посещая храм Сэнсодзи, многие туристы не отказывают себе в удовольствии заглянуть в расположенный в 5 минутах ходьбы парк «Ханаясики».

Вид, открывающийся с карусели Bee Tower на храм Сэнсодзи и телебашню «Небесное дерево Токио»

Изюминка парка – старые добрые аттракционы в стиле ретро. Лидер по популярности – открывшиеся в 1953 году американские горки, занимающие пятое место в мировом рейтинге самых старых металлических аттракционов. Символ парка – карусель Bee Tower в виде домика из сладостей, прокатившись на которой можно насладиться открывающимся с высоты 45 метров видом на традиционные улочки района Асакуса и новую телебашню «Небесное дерево Токио». Развлечение по душе найдётся как взрослым, так и детям – дом с привидениями, приключения в огромном лабиринте, ежемесячные турниры по реслингу, а также (по предварительной заявке) – отдых в компании гейш, возможность ощутить себя отважным ниндзя (ссылка на английском языке).

У природы нет плохой погоды?

Крытые развлекательные комплексы – прекрасный вариант для тех, кто не хочет ставить свой досуг в зависимость от погодных условий. Детище компании SANRIO, крытый парк Puroland предоставляет поклонникам знаменитой Hello Kitty и других персонажей возможность комфортного и увлекательного времяпрепровождения среди тематических аттракционов и шоу, даже если за стенами парка бушует тайфун или стоит удушающая жара. В последнее время крупные торговые комплексы и моллы стали устраивать по соседству с крытыми парками развлечений. Это позволяет посетителям максимально эффективно организовать свой досуг, совмещая шопинг, поход в кино и обед в ресторане с посещением аттракционов. Владельцами парков зачастую выступают крупные компании-производители игровых приставок и компьютерных программ. Типичные примеры парков подобного рода – сеть JOY POLICE (Токио, Осака, Окаяма) компании SEGA, а также «NAMJA TOWN» (Токио, ст. Икэбукуро) и старинный «Ханаясики», управляемые компанией NAMCO.

Крытый парк JOY POLICE

Безграничные возможности современных аттракционов способны подарить человеку опыт погружения в виртуальную реальность популярных компьютерных игр, трёхмерного изображения и передовых технологий, опыт участия в виртуальных гонках за рулём настоящего автомобиля и ожесточённой перестрелке с зомби и монстрами.

Виртуальные автогонки

Парк аттракционов можно обнаружить даже внутри такой традиционно популярной достопримечательности, как Токийская башня, внутри которой посетителей ждут приключения в компании персонажей популярного аниме One Piece («Большой куш», ссылка на английском языке). На токийской станции Икэбукуро находится парк J-World Tokyo (ссылка на английском языке), гостеприимно распахивающий ворота для любителей аниме NARUTO и DRAGON BALL.

Американские горки – крутизна по-японски

Япония – настоящий рай для любителей острых ощущений. Складывается впечатление, что самые страшные в мире аттракционы можно встретить в любом уголке страны.

Расположенный у подножия горы Фудзи парк FUJI-Q HIGHLAND (ссылка на английском языке) специализируется на леденящих душу американских горках, самая популярная из которых – четырёхмерный аттракцион «Eejanaika», зарегистрированный в Книге рекордов Гиннеса за уникальную возможность совершить 14-кратное вращение вокруг своей оси. В то время, как отсутствие опоры для ног создаёт удивительное ощущение парения в космосе, а тело пассажира мотается из стороны в сторону, его душа может наслаждаться красотами виднеющейся во время «полёта» горы Фудзи.

FUJI-Q HIGHLAND

В Японии находится и мировой рекордсмен по длине среди американских горок – STEEL DRAGON 2000 в парке NAGASHIMA SPA LAND (ссылка на английском языке) в городе Кувана преф. Миэ. Отважившимся на путешествие по огромному «дракону» длиной 2479 метров пассажирам предстоит пережить стремительное падение с высоты 97 метров под углом 68 градусов в ковшеобразном сиденье без бортиков.

Лидерами по числу посетителей являются парки DISNEY LAND и DISNEY SEA, а также находящийся в Осаке парк UNIVERSAL STUDIO JAPAN (ссылки на английском языке).

Хотите отрешиться от повседневности, испытать море эмоций и избавиться от стресса? Добро пожаловать в японские парки аттракционов!

Фотографии предоставлены:

Фотография к заголовку: «Сладкая» карусель Bee Tower в «Асакуса Ханаясики», предоставлена Ko Fujimura

Вид с карусели Bee Tower: mark chronic

Крытый парк JOY POLICE: IQRemix

Виртуальные автогонки: motoyen

FUJI-Q HIGHLAND: senngokujidai4434