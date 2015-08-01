هناك ما يزيد عن ١٥٠ مدينة ملاهي في اليابان. فمدن الملاهي اليابانية مميزة ولها طعم خاص يميزها عن مثيلاتها في باقي دول العالم. سنتطرّق في هذا الموضوع إلى مدن الملاهي اليابانية بدايةً من أقدم مدينة ملاهي عرفتها اليابان والتي تقع في وسط حي ”أساكوسا“، حتى مدن الملاهي التي يوجد بها أفعوانيات مسجلة في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

أقدم مدينة ملاهي عرفتها اليابان

منذ حوالي ١٦٠ عاماً (عام ١٨٥٣) تم افتتاح أقدم مدينة ملاهي عرفتها اليابان ”مدينة ملاهي أساكوسا هاناياشيكي“ (بالإنكليزية) في قلب حي أساكوسا. ونظراً لأن المسافة من معبد ”سِن صووجي“ أشهر معالم أساكوسا والذي يعد من الأماكن السياحية الممثلة لطوكيو إلى مدينة ملاهي أساكوسا هاناياشيكي حوالي خمس دقائق سيراً على الأقدام، فنجد الكثير من السائحين والمُصَلّيين يستمتعون بقضاء الوقت في الملاهي بعد زيارة المعبد.

المنظر من مدينة ملاهي هاناياشيكي المطلّ على معبد ”سِن صووجي“ وبرج ”طوكيو سكاي تري“

من أهم مميزات مدينة ملاهي ”هاناياشيكي“ جاذبيتها الورائية التي تجعل المرء يشعر بعَبَق العصور. وتعد أقدم أفعوانية عرفتها اليابان والتي لا تزال حيّة حتى الآن، هي أكثر عوامل الجذب رواجاً. فقد تم إنشاؤها عام ١٩٥٣، وهي الخامسة على مستوى العالم من حيث القِدَم باعتبارها مصنوعة من الحديد الصلب القائم حتى الآن. وأيضاً يعتبر ”برج Bee“ رمز مدينة ملاهي هاناياشيكي عبارة عن دوّامات على شكل بيوت الحلوى، ومن ارتفاع ٤٥ م عن الأرض نستطيع أن نطلّ على برج ”طوكيو سكاي تري“ وتأمُّل حي أساكوسا. وتزدهر تل المدينة بالكثير من ألوان وأنواع المرح للكبار والصغار كبيت الرعب والمتاهة الضخمة الخفيّة، كما تقام عروض مصارعة المحترفين مرّة كل شهر، وتجربة مأدبة مع عروض فني من قبل غيشا أساكوسا، وإن قمت بالحجز مسبّقاً بالإمكان تجربة النينجا دوجوو أيضا.

مدن ملاهي مغطّاة

بصرف النظر عن المناخ أو الموسم، فمدن الملاهي المغطّاة هي المكان الأمثل حيث تستطيع أن تمرح وقتما تشاء. ففي ”سانريو بيورو لاند“ (بالإنكليزية) التي يمكنك الاستمتاع فيها بشتّى الألعاب الترفيهية وعروض الشخصيّات اليابانية الشهيرة مثل كيتي، ويمكنك قضاء أوقات ممتعة بدون الإحساس بالإرهاق والتعب حتى في أوقات رياح التايفون وأيام الصيف شديدة الحرارة كونها ملاهي مغطاة بالكامل.

وهناك أيضاً حدائق ملاهي الجيل القادم المغطّاة التي تم إنشائها بشكل متواز داخل المجمعات التجارية ومراكز التسوّق، حيث يمكن الاستمتاع بها دون حرج فيما بين الأفلام والتسوّق والوقوف بها لتناول الطعام. وكثير من مدن الملاهي المغطّاة بها إدارات لشركات تعمل على إطلاق آلات ألعاب ضخمة وبرامج ألعاب حاسوبية. على سبيل المثال تقوم شركة SEGA بإدارة ”جوي بوريس“ في كل من ”أوكاياما، أوميدا، دايبا في طوكيو“، وتقوم شركة Namco بإدارة ”هاناياشيكي“ و”نامجا تاون“ في إكيبوكورو.

أحد الألعاب في ملاهي جوي بوريس

تعتبر الألعاب التي استخدمت تقنيات التصوير ثلاثي الأبعاد، وغيرها من الألعاب الشهيرة التي تم إطلاقها بشكل حسّي هي رئيسية في ملاهي الجيل القادم، حيث يتم تحقيق المتعة والإثارة عند ركوب السيارة والإمساك بعجلة القيادة في لعبة سباق السيارات ذات الحجم الكبير، ولعبة إطلاق النار على الزومبي أو الوحوش أثناء محاربتهم، وغير ذلك.

لعبة سباق السيارات

هناك أيضاً مدن ملاهي يتحد فيها مفهوم محدد. على سبيل المثال ”طوكيو وان بيس تاور“ (بالإنكليزية) حيث الاستمتاع بألعاب مغامرات ”جزيرة تون غارو“ المتواجدة في قصص المانغا ”وان بيس“ الرائجة في برج طوكيو، و”J-WORLD TOKYO“ (بالإنكليزية) في إكيبوكورو المُفعَمَة بالأعمال التي تتجه إليها نظرات العالم مثل ”دراغون بوول“ و”ناروتو“ وليد مجلة ”JUMP“ للأولاد.

أفعوانية الصراخ رقم ١ في العالم!

تعتبر اليابان دولة كبرى في مجال آلات الصراخ المحدودة في العالم. وتنتشر بها الألعاب الفاتنة التي تفتخر بأعلى المواصفات العالمية على مستوى البلاد.

ويجتمع عند سفح جبل فوجي الشهير كل ما يتعلق بالصراخ في ملاهي ”فوجي كيوو هاي لاند“. وتعتبر أفعوانية ”إييه جا نايكا“ الأكثر شعبيةً وجذباً، فهي أفعوانية رباعية الأبعاد دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وتعدّ الأولى في العالم من حيث مجموع عدد دوراتها ويمكن لمقاعدها أن تدور ٣٦٠ درجة للأمام أو الخلف حسب هبوط لولبي، وبالتالي يسمح لأفعوانية إييه جانايكا بالانقلاب ٢٤ مرة، بالرغم من أن العربة تنقلب ٣ مرات فقط. وتكون الأرجل في وضعية حرة مما يزيد من الإثارة، وأثناء الركوب يمكن رؤية جبل فوجي مع تحمّل التشويق والإثارة من تمايل الجسد بشكل حر في جميع الاتجاهات.

فوجي كيوو هاي لاند

فما أن نذكر أطول أفعوانية في العالم فنجدها ”ستيل دراغون ٢٠٠٠“ في ”ناغاشيما سبا لاند“ في مدينة كواناشي بمحافظة ميئِه. يبلغ طول أفعوانية ”ستيل دراغون“ الضخمة ٢٤٧٩م، وتسقط دفعةً واحدة بزاوية سقوط ٦٨ درجة من أعلى نقطة ارتفاع ٩٧م، وبذلك تكون أعلى حتى من ارتفاع الدوّامة.

فيديو: ناغاشيما سبا لاند ”ستيل دراغون“

ماذا عن تنشيط القلب والضحك بصوت عالٍ في عالمٍ منفصل عن نمط الحياة اليومية في بعض الأحيان.

* فمدينتي الملاهي الأكثر زيارةً على مدار العام هما طوكيو ديزني لاند وديزني سي (بالإنكليزية) ويونيفرسال ستوديو باليابان (بالإنكليزية).

الصور المُقَدَّمة من:

صورة العنوان: ”برج Bee“ في ”مدينة ملاهي هاناياشيكي في أساكوسا“ دوّامات متخذة شكل بيوت الحلوى: Ko Fujimura

مدينة ملاهي هاناياشيكي نطلّ على معبد سِن صووجي وطوكيو سكاي تري: mark chronic

مدينة ملاهي جوي بوريس: IQRemix

لعبة سباق السيارات: motoyen

فوجي كيوو هاي لاند: senngokujidai4434