تُعدّ العبارة اليابانية «أوتسوكاري ساما ديسو» (Otsukare sama desu) من أكثر عبارات التحية شيوعًا في بيئة العمل اليابانية، إذ يستخدمها الزملاء للتعبير عن التقدير لجهود بعضهم البعض، سواء عند اللقاء خلال يوم العمل أو عند الانصراف.

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تُعد عبارة «أوتسوكاري ساما ديسو» Otsukare sama desu تحية أساسية في بيئة العمل اليابانية، ويمكن استخدامها مع أي شخص يعمل في المؤسسة نفسها. وتعني كلمة «تسكاريرو» Tsukareru الشعور بالتعب، لذا ترتبط العبارة بتقدير جهود الآخرين والاعتراف بما يبذلونه من عمل. ومع ذلك، لا ينبغي فهم التعبير بصورة حرفية مبالغ فيها؛ فهو ببساطة صيغة شائعة لإلقاء التحية عند المرور بزميل في الممر، أو لبدء رسالة بريد إلكتروني.

وعند مخاطبة زميل يغادر العمل في نهاية اليوم، تُستخدم صيغة الماضي «أوتسوكاري ساما ديشيتا» otsukare sama deshita. أما إذا كنت ستغادر قبل زملائك الذين لا يزالون يعملون، فلا تستخدم هذه العبارة لتحيتهم عند المغادرة، بل قل «أوساكي ني شيتسوري شيماسو» osaki ni shitsurei shimasu، التي تعني تقريبًا «أعتذر عن المغادرة قبلكم». ويكون الرد المعتاد عليها هو «أوتسوكاري ساما ديشيتا» otsukare sama deshita، أو بصيغة أبسط وأكثر عفوية «أوتسوكاري» otsukare.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)