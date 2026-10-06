ترتبط كرات الطحالب الخضراء المخملية المعروفة باسم «ماريمو» (Marimo) ارتباطًا وثيقًا ببحيرة «أكان» في جزيرة هوكايدو، حيث تشتهر هذه الكرات الكروية الفريدة بإمكانية وصول قطر بعضها إلى نحو 30 سنتيمترًا.

وجود هش

ترتبط كرات الطحالب الخضراء المخملية، المعروفة باسم «ماريمو»، ارتباطًا وثيقًا ببحيرة أكان في جزيرة هوكايدو، حيث يمكن أن يصل قطرها إلى 30 سنتيمترًا. وتُعد «الماريمو» نوعًا من الطحالب الخضراء التي تشتهر بتشكلها الطبيعي تحت الماء على هيئة كرات. وتشتهر بحيرة أكان في هوكايدو بكونها موطنًا لأكبر كرات «ماريمو» في العالم، والتي قد يصل قطرها إلى نحو 30 سنتيمترًا، وقد صُنفت هذه الكرات معلمًا طبيعيًا وطنيًا خاصًا. ويمكن للزوار مشاهدتها من خلال القيام برحلة بحرية سياحية تشمل زيارة «مركز عرض ومراقبة الماريمو» الواقع في جزيرة تشوروي داخل البحيرة.

ويشير الباحثون إلى أن تغير المناخ يؤثر حاليًا في الظروف البيئية للبحيرات التي تشكل موطنًا لطحالب «الماريمو»، مما يشكل تهديدًا لهذه الكائنات الهشة.

وقد انطلق «مهرجان الماريمو» عام 1950 بهدف رفع الوعي بأهمية حماية هذه الطحالب الفريدة، ويُقام المهرجان سنويًا في الفترة من 8 إلى 10 أكتوبر/ تشرين الأول بمشاركة السكان المحليين من شعب الآينو، ويتضمن مراسم احتفالية وعروضًا تقليدية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)