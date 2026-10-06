Las bolas de alga verde aterciopeladas llamadas marimo se asocian especialmente con el lago Akan, en Hokkaidō, donde pueden alcanzar hasta 30 centímetros de diámetro.

Una existencia delicada

El marimo es un tipo de alga verde aterciopelada conocida por formar de manera natural bolas bajo el agua. El lago Akan, en Hokkaidō, es famoso por albergar las bolas de marimo más grandes del mundo, que pueden alcanzar unos 30 centímetros de diámetro y han sido designadas monumento natural especial nacional. Los visitantes pueden observarlas a bordo de un crucero turístico que incluye la entrada al Centro de Exposición y Observación del Marimo, situado en la isla Chūrui del lago.

Según los investigadores, el cambio climático está alterando las condiciones de los lagos que constituyen el hábitat del marimo, lo que supone una amenaza para estas frágiles formaciones.

El Festival del Marimo se creó en 1950 para fomentar la sensibilización sobre la protección de esta alga única. Se celebra cada año del 8 al 10 de octubre con la participación del pueblo ainu local, e incluye una ceremonia y representaciones tradicionales.

(Imagen del encabezado: © Pixta.)