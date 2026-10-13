في ظل ارتفاع تكلفة لحم البقر نسبيًا في اليابان، يتجه المستهلكون إلى قطع وخيارات أقل سعرًا للاستمرار في تناوله. وتكشف دراسة حديثة أن شرائح اللحم الرفيعة والقطع المتنوعة الأقل تكلفة تحظى بشعبية خاصة بين المتسوقين، في محاولة للجمع بين الاستمتاع بنكهة لحم البقر وتوفير نفقات الطعام.

القطع الثانوية وبقايا التقطيع

أظهر استطلاع للرأي أُجري في اليابان أن 75.9٪ من المشاركين اشتروا لحوم البقر خلال العام الماضي. وبلغت نسبة من يشترونها بمعدل مرة واحدة تقريبًا شهريًا 58.1٪، في حين أفاد 23.4٪ من المشاركين بأنهم يشترونها نحو مرة واحدة أسبوعيًا. وعلى مستوى المناطق، سجلت منطقتا كانساي وتشوغوكو أعلى معدلات شراء لحوم البقر، بينما جاءت هوكايدو في المرتبة الأدنى.

وأجرت شركة الأبحاث «ماي فويس كوميونيكيشنز» هذا الاستطلاع عبر الإنترنت في أوائل يوليو/تموز 2026، وشمل 10,992 رجلًا وامرأة تتراوح أعمارهم بين المراهقين والأشخاص في السبعينيات من العمر.

سُئل المشاركون الذين اشتروا لحم البقر خلال العام الماضي عن نوع وقطعية اللحم التي اختاروها، مع إتاحة خيار تقديم إجابات متعددة. وكان الخيار الأكثر شيوعاً هو ”مزيج من بقايا التشذيب والشرائح الرقيقة المقطوعة“ بنسبة 52.8%، تلاه خيار ”قطعية الصدر/الضلوع القصيرة“ (short plate/short ribs) بنسبة 41.4%. وأفاد نحو 30% من المشاركين باختيار كل من ”لفافة الرقبة والكتف“ (chuck roll) و”مزيج اللحم المفروم“، مما يشير إلى ميل عام نحو اختيار قطعيات لحم بأسعار معقولة.

وكانت النساء أكثر ميلاً لشراء ”مزيج بقايا التشذيب والشرائح الرقيقة المقطوعة“، ولا سيما اللواتي تتراوح أعمارهن بين الخمسين والسبعين عاماً. وتُظهر هذه النتائج بوضوح أن الأشخاص الذين يشترون لحم البقر بانتظام يجدون طرقاً لإدراجه في أطباقهم من خلال الاعتماد على قطعيات اقتصادية التكلفة.

عند سؤالهم عن سبب تفضيلهم للحم البقر — مع إمكانية اختيار أكثر من إجابة — أفاد 41.2% بأن السبب هو ”نكهة الأومامي“، بينما ذكر ما يقرب من 30% لكل خيار أنه ”يمنح شعوراً بالفخامة“ وأنه ”يتميز بمذاق لحم شهي“. كما أشار نحو 20% لكل خيار إلى أنه ”يُشعر بالشبع“ وأنه ”يعزز القدرة على التحمل“.

مصادر البيانات

استطلاع حول شراء واستهلاك لحوم الأبقار (باللغة اليابانية) أجرته شركة ”ماي فويس كوميونيكيشنز“ .

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)