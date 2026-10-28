和鸡肉、猪肉相比，牛肉价格要高得多。只有等到特殊的日子才能吃到牛排和寿喜烧等奢侈大餐？日本消费者购买频次较高的主要是碎肉和边角肉片。

开展网络调查业务的MyVoice Communications公司（东京都千代田区）实施的一项调查显示，近八成受访者最近一年内购买过牛肉。58.1%的受访者购买牛肉频次高于“每月一次左右”，23.4%高于“每周一次左右”。近畿地区和中国地区购买频次较高，而北海道则较低。

调查于2026年7月上旬实施，收到10到79岁共10992人的回答。

最近一年内购买过牛肉的受访者中，所选购的牛肉部位/种类（可多选）数据显示，“碎肉、边角肉片”占比为52.8%，“牛五花”占比为41.4%，“肩胛肉”和“牛猪混合肉糜”各占30%左右，整体上以价格实惠的部位为主。

女性受访者中，列举“碎肉、边角肉片”和“牛猪混合肉糜”的占比较高，其中更以50到79岁女性更为突出。这类人群虽然频繁购买牛肉，但通过巧用平价部位来享受餐桌乐趣。

关于牛肉的魅力（多选），列举“味道鲜美”的受访者最多，占比为41.2%，其次是“感觉比较奢侈/高级”和“肉质风味好”，各占近三成。“有饱腹感”和“能补充精力/增强体力”各占近两成。

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。