无论火电还是核电，都各有利弊。要冒着怎样的风险选择哪一种发电方式，是我们现代人面临的问题。这也反对，那也反对，就会陷入无解的境地。

男女思维方式差异明显

日本95%以上的原油依赖于中东。中东危机和霍尔木兹海峡事实上被封锁的状态，再次暴露出日本能源安全保障的脆弱性。日本财团持续实施的《18岁意识调查》，于6月中旬针对1000名17到19岁年轻人，询问了他们对能源方面各种问题的看法。

关于日本在能源问题上应该努力开展的工作，列举“提高能源自给率”的受访者最多，尤其是女性受访者中列举该项的比例达到55.6%。而列举“开发新技术”的女性受访者占比为32.6%，男性受访者占比为40.9%，差距明显。

目前，日本大约65%的电力依靠使用化石燃料的火力发电供应。在被问及更认同“应该维持可以稳定发电的火力发电”还是“即使供应变得不稳定也应该减少火力发电”时，女性受访者中支持“应当维持”的比例不足半数，而男性受访者中支持“应当维持”的比例接近六成。

尽管核能发电不会排放温室效应气体，但防范事故风险和采取确保安全的措施需要花费高昂成本。在被问及更认同“应当推进核电站重启及设备更新换代”还是“不应依赖核能发电”时，男性受访者中近七成对利用核电持肯定态度。而女性受访者中，肯定派占五成，持谨慎态度者的占比近四成（37.8%）。

调查结果显示，无论是会造成全球变暖的火力发电，还是存在事故风险的核能发电，女性受访者的态度都比较谨慎，但如果都是这种态度，如何才能获取产业和社会生活所需的电力呢？

关于日本为确保能源而推进的新技术的认知度方面，无论男女，最高的都是“氢能/氨能发电”。无论针对哪一种技术，男性的认知度都高于女性，表示“全都不知道”的女性受访者超过了四成。

标题图片：PIXTA/illustAC

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。