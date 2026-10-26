在美国不断施压要求加息的背景下，日本银行于2026年9月将政策利率上调到了1.25%。瑞穗综合研究所推算认为，对国民家庭开支整体将产生4000亿日元左右的积极效果。但各年龄段人群受到的影响各不相同，背负着房贷的年轻人群负担会加重，而持有金融资产的老年人群利息收益会增多。

来自美国的加息压力

日本银行在9月18日召开的金融政策决策会议上，决定将政策利率从1.0%上调0.25%至1.25%。这是解除采用负利率的“异次元货币宽松”政策，2024年3月决定上调政策利率之后第六次加息。迫于应对中东局势影响和日元贬值带来的物价上涨压力，日本在距离上一次加息（2026年6月）短短3个月之后再次加息。

瑞穗综合研究所的推算显示，此次加息后，预计定期存款利率（10年期）上升0.15%至2.13%，而房贷利率（浮动型）上升0.25%至1.45%。对民众家庭开支存在正负两方面的影响，整体来看将产生“4000亿日元的积极影响”。

各类利率如何变化

加息前 加息后（升幅） 政策利率 1% 1.25%（+0.25pt） 长期利率（10年期国债） 2.82% 3.04%（+0.22pt） 普通存款利率 0.40% 0.50%（+0.10pt） 10年定期存款 1.98% 2.13%（+0.15pt） 浮动型房贷利率 1.20% 1.45%（+0.25pt） 固定型房贷利率 3.22% 3.46%（+0.25pt）

出处：瑞穗综合研究所

从年龄段来看，由于越是年轻的人群，贷款余额越多，所以偿还的利息会增加，29岁以下两人以上家庭平均每年增加2.2万日元的负担，30到39岁两人以上家庭平均每年增加2.3万日元负担。虽然选择还款额（本金+利息合计）每月保持固定的还款方式者较多，但由于5年调整一次利率，所以还款金额实质上会增加。相对于此，老年人群的存款等金融资产（股票除外）的利息增加，60到69岁两人以上家庭平均每年多收益2万日元，70岁以上两人以上家庭平均每年多收益2.1万日元。

关于本此加息，此前美国财政部长贝森特施压，要求日本政府认可加息，称“日本应当终止再通胀政策（宽松货币+财政扩张）”，于是有了这样的罕见操作。美国对日本长期利率上升和日元持续贬值问题尤为警惕，一直要求日本遏制通胀，并实现财政健全化。

据分析，日本银行将继续探索加息的路径。瑞穗综合研究所首席日本经济学家服部直树指出：“加上日元贬值的影响，通胀压力不会消失，同时企业的设备投资意愿也很强。”他预判认为，12月央行会再次加息至1.5%，最终“在2027年6月，利率有可能被上调至2.0%”。

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