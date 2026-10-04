今年以来，和民生、经济联系紧密的长期利率上升势头愈发明显，时隔30年于9月重返3%区间。首相高市早苗宣布了自2027年4月起将食品消费税率从现行的8%降至1%的方针。如何填补“财政资金缺口”的问题引发了市场的忧虑，推高了利率上行的压力。

在主要国家中利率上升节奏最快

长期利率指的是十年期国债利率。这是一个重要的利率指标，是企业贷款利率和房贷利率的基准。国债在金融市场上进行交易，利率会因为不同时期的经济形势和政府财政状况而实时波动。

今年以来，日本长期利率上行（对应国债价格下跌）的态势愈发显著。财务省的数据显示，7月9日该利率时隔30年上升至2.866%，之后于2026年9月1日突破3.0%。这背后的原因，在于市场对财政状况恶化的忧虑和物价持续上涨的压力。

日本首相高市7月30日公布了降低消费税率和发放补贴的方针，由此将产生每年高达5万亿日元的财政资金缺口。对此，高市仅表示“将推进调整岁出与岁入”， NISSEI基础研究所首席经济学家上野刚志指出，市场正在密切关注“能在多大程度上实现财政收支平衡”。

同时，首相高市表示将在两年后的2029年把消费税率恢复至8%，但上野刚志认为，2028年面临参议院选举，增税难度较大，“如果维持1%的税率，如何筹措额外的财政资金将是一大课题”，给未来的财政健全化蒙上一层阴影。如果日本政府试图通过大量发行赤字国债来填补缺口，那么就必须进一步向投资者借款，由此继续推高利率水平。

长期利率上升的另一个驱动因素是通胀。通胀导致货币价值下降，如果不上调利率，就无法吸引投资者购买国债。目前中东局势恶化导致原油价格剧烈波动，再加上日元加速贬值，日本企业间交易物价指数自4月以来同比上升5%到7%左右。如果企业将增加的成本转嫁到商品价格上，那么消费者物价也必然会在秋季之后加速上升。

日本银行在7月的金融政策决策会议上决定暂不调整政策利率，加息步伐缓慢，这也导致市场产生“恐怕无法充分遏制通胀”的忧虑情绪，推高了长期利率。

长期利率已经逼近3%，而上一次站上3%区间是在30年前的1996年。受到泡沫经济破灭和金融危机的双重影响，上世纪90年代，长期利率呈现下降趋势；进入21世纪后，又遭遇了物价下跌和经济景气恶化恶性循环的通缩状态，利率进一步下降。

2013年上任的日本银行前行长黑田东彦，推出了“异次元货币宽松”政策，以期克服通缩；为引导长期利率走低，实施了大规模购买国债的行动，其结果是导致了长期利率在一段时期跌至负区间。接替黑田于2023年上任的植田和男行长结束了异次元宽松政策，此前一直被人为刻意压低的长期利率，现在已能更灵活地跟随市场实际行情波动。

尽管全球性通胀的忧虑情绪导致长期利率持续上升，但ABC经济研究所首席经济分析师熊野英生指出：“日本的利率上升速度在七国集团（G7）中最快，这或许是叠加了财政状况恶化的因素。”

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