在日本共有150多家的遊樂園。大都是「Made in Japan」，具有日本特色的遊樂園。從老住宅區「淺草」正中心的日本最早的遊樂園，到裝備了創金氏世界紀錄規格的雲霄飛車的最先進遊樂園，應有盡有。這裏做個大概的介紹。

日本最早的遊樂園——淺草花屋敷

淺草花屋敷是約在160年前（1853年）開設的日本最早的遊樂園，位於東京都老住宅區「淺草」的正中心。從東京的旅遊名勝「淺草寺」到「花屋敷」，步行只需5分鐘，所以許多旅客和香客也順便來此一遊。

從花屋敷眺望淺草寺和東京晴空塔

花屋敷的最大亮點，就是能讓人感受到時代烙印的那些令人懷舊的遊樂設施。其中最受歡迎的要數日本最早並還在服役的雲霄飛車，1953年建造並運營。作為現存的鐵製飛車，歷史排名世界第5。還有作為花屋敷象徵的「蜜蜂塔」，上面帶著歷史記憶的摩天輪採用糖果屋的形狀。摩天輪離地面45m，從上面往外望去，整個飄逸著老住宅區情調的淺草街道和東京晴空塔一覽無餘。遊樂園裏有鬼屋、忍者大迷宮、淺草藝妓宴席體驗等，各種適合大人和小朋友的遊樂設施多得很。如果運氣好，還能出人意料地看到每月1次的職業摔跤表演，也可通過預約進入「忍者體驗道場」。

風雨無阻的室內游樂園

一年四季不論天氣如何，都可以讓人享受快樂的是室內游樂園。人們熟知的Hello Kitty等Sanrio（三麗鷗）的卡通角色的表演及其造型的遊覽車，都能讓你樂在其中。「三麗鷗彩虹樂園」全部設施都在室內，所以無論颱風也好，悶熱的盛夏也好都讓你舒適愉快。

還有與復合商業設施和大型購物中心一起設立的室內型新一代遊樂園，可以在吃飯時順道訪問，也可以在購物和電影的中場休息時輕鬆愉快地遊玩。很多室內型遊樂園，是由大型遊戲機和遊戲軟體公司營運管理的。如SEGA運營著「Joypolis」（位於東京臺場、大阪梅田、岡山），Namco運營著池袋的「南佳城（Namja town）」和「花屋敷」。

Joypolis的亮點

Joypolis的賣點主要是為體感型遊戲而開發的設施和運用3D映像技術的設施，廣受歡迎。許多是乘在車上手握方向盤進行的大型賽車遊戲、或是與殭屍怪物作戰的動作射擊遊戲。

賽車遊戲

還有些根據某個特定概念而風格統一的主題樂園：「東京航海王鐵塔」，以東京鐵塔裏的漫畫《航海王》的「Tongari島」冒險設施為主題；池袋的「J-World Tokyo」，體現少年雜誌《JUMP》孕育出來的《火影忍者》《七龍珠》等作品中的世界觀。

在日本體驗世界頂尖的「恐怖飛車」

日本是世界屈指可數的「恐怖飛車」大國。全國各地有很多稱雄世界的最高級別的驚險遊樂設施。

富士山的山腳下有個「富士急樂園」，裏面「恐怖飛車」應有盡有。最受歡迎的設施「Eejanaika」是金氏世界紀錄認定的4D雲霄飛車，上下翻飛的圈數（腳上頭下的顛倒次數達14次）為世界第1。乘坐飛車時兩腳保持搖搖晃晃的狀態，飛車運行中身體被機器向所有方向揮舞著甩來拋去，你可以一邊忍受著這種驚險刺激，一邊眺望遠方的富士山。

富士急樂園

說到世界上最長的飛車，要數三重縣桑名市長島溫泉樂園的「鐵龍2000」。「鐵龍」是全長2,479m的巨大軌道飛車，車廂從97m的最高點，以68度的斜率飛落直下。

長島溫泉樂園的「鐵龍」

不時在遠離紅塵的世界，開懷一笑，淨化一下心靈，你看如何？

(每年入場人數排名前2的是來自美國的東京迪士尼樂園迪士尼海洋與日本環球影城。

「淺草花屋敷」的蜜蜂塔（Bee Tower）糖果屋形狀的摩天輪 Ko Fujimura