在日本共有150多家的游乐园。大都是“Made in Japan”，具有日本特色的游乐园。从平民居住区“浅草”正中心的日本最早的游乐园，到装备了创吉尼斯记录规格的云霄飞车的最先进游乐园，应有尽有。这里做个大概的介绍。

日本最早的游乐场——浅草花屋敷

浅草花屋敷是约在160年前（1853年）开设的日本最早的游乐场，位于东京都平民居住区“浅草”的正中心。从东京的旅游名胜“浅草寺”到“花屋敷”，步行只需五分钟，所以许多旅客和香客也顺便来此一游。

从花屋敷眺望浅草寺和东京晴空塔

花屋敷的最大卖点，就是能让人感受到时代烙印的那些令人怀旧的游乐项目。其中最受欢迎的要数日本最早并还在服役的云霄飞车，1953年建造并运营。作为现存的铁制飞车，历史排名世界第五。还有作为花屋敷象征的“蜜蜂塔”，上面带着历史记忆的观览车采用糕点小屋的形状。观览车离地面45米，从上面往外望去，整个飘逸着平民区情趣的浅草街道和东京晴空塔一览无余。游乐园里有鬼屋、忍者大迷宫、浅草艺妓宴席体验等，各种适合大人和孩子的游乐项目多得很。如果运气好，还能出人意料地看到每月一次的职业摔跤表演，也可通过预约进入“忍者体验道场”。

风雨无阻的室内游乐园

一年四季不论天气如何，都可以让人享受快乐的是室内游乐园。人们熟知的偶像凯蒂猫等三

的动画角色的表演及其造型的游乐车，都能让你乐在其中。“三丽鸥彩虹乐园”全部设施都在室内，所以无论台风也好，闷热的盛夏也好都让你舒适愉快。

还有与复合商业设施和大型购物中心一起设立的室内型新一代游乐园，可以在吃饭时顺道访问，也可以在购物和电影的中场休息时轻松愉快地游玩。很多室内型游乐园，是由大型游戏机和游戏软件公司营运管理的。如日本株式会社世嘉（SEGA）运营着“快乐城邦”（Joypolis，在东京的台场、梅田、冈山），株式会社南梦宫（Namco）运营着池袋的“南佳城”和“花屋敷”。

快乐城邦的卖点

快乐城邦的卖点主要是为体感型游戏而开发的项目和运用3D映像技术的项目，广受欢迎。许多是乘在车上手握方向盘进行的大型车赛游戏、或是与僵尸怪物作战的动作射击游戏。

赛车游戏

还有些根据某个特定概念而风格统一的主题公园：“东京航海王铁塔”，以东京塔里的漫画《航海王》的“Tongari岛”冒险项目为主题；池袋的“J-World Tokyo”，体现少年杂志《JUMP》孕育出来的《火影忍者》《龙珠》等作品中的世界观。

在日本体验世界顶尖的“惊叫机器”

日本是世界屈指可数的“惊叫机器”大国。全国各地有很多称雄世界的最高级别的惊险游乐项目。

富士山的山脚下有个“富士急乐园”，里面“惊叫机器”一应俱全。最受欢迎的项目“Eejanaika”是吉尼斯认定的4维云霄飞车，上下翻飞的圈数（脚上头下的颠倒次数达14次）为世界第一。乘坐飞车时两脚保持摇摇晃晃的状态，飞车运行中身体被机器向所有方向挥舞着甩来抛去，你可以一边忍受着这种惊险刺激，一边眺望远方的富士山。

富士急乐园

说到世界上最长的飞车，要数三重县桑名市长岛温泉乐园的“铁龙2000”。“铁龙”是全长2479米的巨大轨道飞车，车厢从97米的最高点，以68度的斜率飞落直下。

不时在远离红尘的世界，开怀一笑，净化一下心灵，你看如何？

每年入场人数排位前二的是来自美国的东京迪士尼乐园迪士尼海洋与日本环球影城。

“浅草花屋敷”的蜜蜂塔（Bee Tower）糕点屋形状的观览车 Ko Fujimura