En Japón hay más de 150 parques de atracciones. Muchos de ellos tienen un ambiente especial “Made in Japan”. En el presente artículo les presentamos algunos de estos parques, desde el Asakusa hana yashiki, el parque de atracciones más antiguo de Japón, hasta el más moderno cuya montaña rusa ostenta un récord Guinness.

Asakusa hana yashiki, el parque de atracciones más antiguo de Japón

Uno de los barrios más populares entre los turistas que llegan a Tokio, Asakusa, tiene en su centro el parque de atracciones más antiguo de Japón, el Asakusa hana yashiki, abierto en 1853 y con más de 160 años de historia. Este parque está a cinco minutos a pie del núcleo turístico de Asakusa, el templo budista Sensō-ji, y gracias a esto tiene una gran afluencia de visitantes de diversos países.

Desde el parque Asakusa hana yashiki puede verse el Sensō-ji y la torre Tokyo Skytree.

Lo más peculiar del Asakusa hana yashiki son sus atracciones retro que recuerdan a otros tiempos. La más popular entre todas es sin duda la montaña rusa de hierro introducida en 1953, que es la más antigua en uso en todo Japón y la quinta más antigua del mundo. El símbolo de este parque es la Bee Tower, una noria con cabinas que parecen casas hechas de dulce, también de estilo retro, que llega a una altura de 45 metros y desde la que se puede ver todo el barrio de Asakusa e incluso la torre Tokyo Skytree. Hay muchas otras atracciones que pueden disfrutar por igual niños y adultos, como una casa encantada y un gran laberinto, un espectáculo de lucha libre una vez al mes, la posibilidad de experimentar un ozashiki con geishas de Asakusa, o incluso un dojo (clase) de ninjas al que se puede entrar con reserva.

Un parque de atracciones cubierto en el que disfrutar incluso los días de lluvia

En Japón también existen parques de atracciones cubiertos en los que pasarlo bien durante las cuatro estaciones, sin importar que llueva o nieve. En el Parque cubierto Sanrio Puroland los visitantes pueden ver un espectáculo con Hello Kitty y otros personajes cada día del año, sin importar el clima.

También hay otros tipos de parques de atracciones de nueva generación en centros comerciales y de ocio en los que también hay tiendas, restaurantes y cines. Muchos de estos parques de atracciones cubiertos están gestionados por empresas de máquinas arcade y videojuegos como SEGA, responsable de los parques Joypolis en Odaiba (Tokio), en Umeda (Osaka) y en Okayama (Okayama); o Namco, responsable de Namja Town y Hana yashiki en Ikebukuro.

Una atracción de Joypolis.

En estos parques lo principal son los juegos arcade desarrollados para maximizar la experiencia y las atracciones que aprovechan la tecnología 3D y de imagen como los juegos de carreras de autos de gran tamaño en los que el usuario puede subirse a un vehículo y tomar el volante, o los arcades de acción en los que se puede disparar a los zombies o monstruos que aparecen en una pantalla.

Un juego de carreras de autos.

También hay parques de atracciones dedicados a series de manga y anime populares, como Tokyo One Piece Tower, en la torre de Tokio, donde los visitantes pueden disfrutar de la atracción de aventuras Tongari-jima, o el parque J-World Tokyo de Ikebukuro donde se recrea en distintos juegos y atracciones el mundo de series famosas de la revista Shōnen JUMP como Naruto o Dragon Ball.

La montaña rusa que más adrenalina libera en todo el mundo

Japón es un reino para los amantes de las montañas rusas. En cada prefectura hay alguna de estas emocionantes atracciones, que además cuentan con unas de las mejores calidades del mundo.

Una de las montañas rusas más famosas es la del parque de atracciones Fuji-Q Highland. Esta famosa atracción, la más popular del parque, es conocida como Eejanaika (en español, una expresión que significa algo así como “¿Por qué no?”), y ostenta el récord Guinness por ser la montaña rusa de cuarta dimensión del mundo que hace girar el cuerpo más veces, en la que los pies quedan elevados a mayor altura que la cabeza catorce veces.

En los asientos de esta montaña rusa los pies no tocan el suelo, y es algo único sentir la emoción del cuerpo viajando a gran velocidad de un lado a otro observando en el horizonte, al mismo tiempo, el monte Fuji.

La montaña rusa más larga del mundo se encuentra en la prefectura de Mie, en el parque Nagashima Spa Land de la ciudad de Kuwana. Se trata de la gigantesta montaña Steel Dragon 2000, con una longitud total de 2.479 metros y una altura máxima de 97 metros que supera a la de las norias, y con pronunciadas caídas de hasta 68 grados.

Muchos desconocen que Japón alberga algunos de los mejores y más peculiares parques de atracciones del mundo. ¿Qué les parecería venir a Japón para experimentarlos todos?

Bee Tower, en el parque Asakusa hana yashiki Ko Fujimura

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