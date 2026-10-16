Las pequeñas y delgadas gambas sakuraebi tienen un dulzor que las hace únicas. Su volumen de pesca se ha reducido considerablemente, pero siguen siendo manjar muy apreciado.

Pequeñas joyas que engalanan los mares nocturnos

Los sakuraebi son una variedad de gambas pequeñas de color rosado y sabor intenso. Miden entre 4 y 5 cm y habitan en las bahías de Suruga (prefectura de Shizuoka), Sagami (prefectura de Kanagawa) y Tokio, pero solo se capturan en la primera. De día se encuentran a profundidades de entre 200 y 350 metros. A partir del atardecer suben a una profundidad de entre 20 y 60 metros, por lo que los pescadores aprovechan este comportamiento para capturarlas por la noche. Estos camarones tienen cerca de 160 órganos que emiten luz, y por la noche brillan en el mar, de ahí que se conozcan como “joyas del mar”.

Del 11 de junio al 30 de septiembre, durante la temporada alta de desove, está prohibida su pesca. La captura se divide en dos periodos: el de primavera, de mediados de marzo a principios de junio, y el de otoño, de octubre a diciembre. Las sakuraebi crudas solo se pueden disfrutar en la zona en que se pescan; hervidas, tienen una textura suave y esponjosa. Gracias a su versatilidad, se usan comúnmente en ensaladas, en verduras escaldadas ohitashi y en tortillas de huevo dashimaki, entre otros platos, pero dado que se echan a perder con facilidad, para conservarlas por más tiempo la gente de generaciones anteriores las secaba al sol. Durante la temporada de pesca, en la ribera del río Fuji se extiende una alfombra de color rosado de estos camarones para secarlos al sol, con el monte Fuji de fondo, un paisaje único en el mundo.

En años recientes, la pesca de sakuraebi ha disminuido notablemente. Con anterioridad se alcanzaban volúmenes anuales de entre 3.000 y 5.000 toneladas. En 2018, no obstante, la captura cayó hasta las 312 toneladas y, en 2019, a menos de 100 toneladas. Se cree que esto es consecuencia de una serie de factores como la turbidez de la cuenca del río Fuji y el gran meandro de Kuroshio, que expulsa muchas larvas de sakuraebi fuera de la bahía.

Las cooperativas locales de pesca suspendieron la captura de otoño como parte de sus medidas de autorregulación, y limitaron el número de embarcaciones y el tiempo que estas podían arrastrar sus redes. Gracias a esas medidas, desde 2023 se logró una cierta mejora, pero los números están muy lejos de su mejor momento. También por este motivo no es ninguna exageración llamarlas “joyas”.

Gunkanmaki / nishokudon

Estos dos platos representan un modo perfecto de disfrutar las sakuraebi pescadas el mismo día, de sabor sumamente especial. Su tonalidad rosa transparente resulta muy agradable a la vista, y el dulzor que se desprende desde el primer bocado es excepcional. Gracias a las recientes mejoras en tecnología de congelación se pueden encontrar en restaurantes de lujo en Tokio, pero su sabor en las zonas de pesca es incomparable.

Nishokudon: tazón de arroz con sakuraebi y shirasu. (Pixta)

Kakiage

Otro plato clásico es el kakiage, un tempura de sakuraebi y otros ingredientes. Pese a ser perfecto para un tazón de arroz o para fideos soba, también se puede disfrutar de su textura crujiente y del estupendo aroma de las gambas incluso si se come solo, acompañado con una pizca de sal.

Takikomi gohan

Se trata de arroz cocido con varios ingredientes. Las sakuraebi le dan un obvio toque rosado; es perfecto para hacer las clásicas bolas de arroz, los onigiri.

Pasta con sakuraebi y guindilla

Estas gambas no solo combinan con la gastronomía japonesa; se pueden preparar también en pasta con guindillas y verduras frescas, para obtener un plato magnífico.

Material de referencia (en japonés)

Sakuraebi, Centro de Investigación de Tecnología Pesquera y Marina de la prefectura de Shizuoka

Reportaje y diseño: Ecraft.

(Imagen del encabezado: sakuraebi frescas - Pixta.)