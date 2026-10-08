在日本全国，那些大规模兴建于经济高速发展期的经济适用房小区“团地”，在历经了半个世纪后的今天，已然成为了老龄化社会的缩影。在此背景下，横滨市竹山团地迎来神奈川大学足球队约60名成员入住，他们与社区的老人们展开了积极交流。这支足球强队为原本暮气沉沉的社区带来了各种奇妙的化学反应。

“赢下比赛，真的太好啦～”

竹山团地坐落在高地上，从JR横滨线鸭居站搭乘公交车10分钟即达。其核心区域有一座2025年刚刚开放的玻璃外墙现代风格建筑，那是旨在强身健体、介护预防的训练设施——竹山中心，也是某家已经撤出的银行支行旧址。

提供健身指导的是专业教练和神奈川大学足球队队员们。社区老人们在门口跟负责接待的学生热情地攀谈起来。

“赢下了比赛，真是太好啦～”

“谢谢。”

之所以有这番对话，是因为几天前神奈川大学出战关东大学足球联赛决赛时，数十名社区居民特意去现场加油助威了。

“哎呀，今天这位是新来的吧？晒得可真黑啊！”就连第一次来参加活动的足球队队员，也会被这么调侃。

竹山中心的女性会员微笑着跟足球队队员攀谈

当天的健康体操课程满班，共有35人参加，其中九成是老年女性。大家各自入坐，谈笑风生，课程还没开始就已经热火朝天了。为调节自律神经，课程内容还结合了腹式呼吸，老人们缓缓地舒展手臂、腰腿和体侧。这里不仅是供居民社交的场所，还有相应的设备供人们测量健康功能提升的效果，如血管年龄是否年轻化、肌肉量是否增加等，切实激发了居民的积极性，甚至有“重度用户”每天都来参加。

该中心月费仅4400日元。因为是由非营利组织运营，所以比其他民营体育机构便宜很多。不过，对靠养老金度日的老年人而言，这也算不上绝对便宜。即便如此，那些平时总是闷在家里的老人还是愿意走出家门，专程前来参加，教室里每天都很热闹。这大概是因为足球队队员那令人难以抗拒的吸引力吧。整个社区居民约6200名，在短短一年零几个月内，该中心的会员人数就超过了440人。

足球队约60人，租住在社区的空置房中，过着三人一间的宿舍生活。他们与社区居民的交集不仅限于训练设施、食堂这些“点”。碰面时打个招呼，帮忙清扫楼梯，协助节日庆典等社区自治会的活动，开设智能手机使用培训，辅导小孩功课……无论男女老少，对绝大多数居民而言，足球队队员就是熟悉的好邻居。

竹山团地的这个项目，在今年3月获得横滨市颁发的“横滨·人·城市·设计奖”。那么，这样一系列举措究竟是如何开始的？

社区今昔

竹山团地是1968年到1972年间，由神奈川县住宅供给公社开发建设的。该公社在日本经济高速发展期接连投建了大量团地，为往返东京的上班族和在县内工厂工作的人群打造“睡城”。竹山团地便是其中规模最大的一个，占地面积45万平方米，居民楼121栋，其间有公交车运行，停靠站点多达五个。

然而，半个多世纪过去后的今天，这里65岁以上人口的占比达到了47%。子女成年后离巢而去，居民总数也从1995年鼎盛期的近9800人锐减37%之多。居民健康问题、社区空心化问题凸显，还开始出现孤独死的情况。

竹山联合自治会事务局64岁的局长高桥明美说：“我刚搬来的时候，居民们都还年轻，满怀干劲地‘要亲手打造一座新城’，齐心合力在荒芜的土地上植树造林。就连节日庆典，各个片区都相互较劲，办得热热闹闹的。”“可是现在，老人急剧增多，甚至有整栋楼的住户都退出自治会的情况，邻里之间也变得越来越疏远了。”

神奈川县住宅供给公社水上弘二

2018年，部分有危机意识的居民自发组建了“竹山未来先行俱乐部”，虽反复研讨、打磨，却始终难觅破局良方。

另一方面，对于神奈川县住宅供给公社来说，经济高速发展期那种“只管多建房”的时代早已落下帷幕，其自身的存在价值也受到质疑，正以“团地再生”为新目标进行探索。该公社运营企划科科长水上弘二（52岁）说：“团地承担着老年人安全保障网的作用。我们想挑战那些民营企业不愿涉足，但对社会而言又不可或缺的事。”

“希望学生们参与社会实践”

就在同一时期，有一位教育工作者正思考如何让学生在求学阶段就参与到社会课题中去。他就是神奈川大学足球队主教练大森酉三郎（56岁）。2019年，在共同的朋友的引荐下，他结识了水上弘二。二人意气相投，一拍即合。事情进展得十分顺利，次年也就是2020年，县政府便和神奈川大学签署了合作协议。足球队队员入住竹山团地，训练设施、食堂等供队员与社区居民交流的场所相继完善，形成了现在的模样。

“其实也有研究表明，足球运动本身是没法培养人格素养的。”每年都向日本足球联赛输送职业球员的足球强队主教练说出了这样一句让人意外的话。

“如果球员只想着自己要当职业球员、成为优秀球员，就会越来越不愿和队友协同配合。抱着‘只要我自己踢得好就行’的心态，人格将永远无法成熟，最终只剩下竞争。打赢比赛固然重要，但绝不是全部。”他还强调，眼里只有体育竞技是暗藏危险的，由此希望学生们参与社会实践活动。

他的观点是“共情能力和沟通能力等运动员必须具备的素养，可以在地区社会活动中得到锻炼”；老龄化、独居化日益加剧的社区，在他眼里正是“学习的场域”。他说：“这里可以成为学生们学会互助共生的场所。等他们步入社会，这段经历也必有用武之地。”

竹山是第二故乡

神奈川大学足球队队员都来自日本全国各地的足球强校。对于主教练“对足球之外的东西也要投入精力”的热切期许，队员们又是怎么看的呢？

“当时也没少听他们抱怨，‘凭什么让我们扫楼梯啊，凭什么非干不可啊’之类的。”联合自治会的星川敬博（73岁）回忆起2020年队员们入住第一年的光景时说道。

为避免学生在社区生活中出现格格不入的状况，星川等人主动拉着他们来给自治会的各类活动当帮手。就这样，受新冠疫情影响无法返校上课，整日闷在社区里的足球队队员们逐渐融入到社区中来。到了2023年前后，大一到大四的队员全都入住小区，给外界形成了“一提到竹山，就想到神奈川大学”的印象。

竹山联合自治会星川敬博

如今正上大四的副队长海贝俊辅（21岁）就是在那一年入学的。他当初选择神奈川大学的一个理由，就是对“社区活动”产生了兴趣。虽然也有队员始终想不通和老年人打交道这件事和踢足球有什么关联，因此参加活动并不积极，但海贝的想法一直很明确：“将来不管是成为职业球员，还是步入社会，我都得先涵养心性，提升人格素养。”

他平时主要在训练设施里为老年人运动提供支持，本来以为自己是“施与方”，后来发现其实也是“受益方”。每次比赛，社区居民都专程奔赴现场助威。“我们赢的时候，他们会为我们流泪，比我们自己还高兴几十倍”。此外，社区里越来越多人主动招呼他，说：“饭做多了，你拿回去吃吧。”如今，他已经把竹山团地当成了自己的第二故乡。

通过与老人聊天，他的沟通能力得到了锻炼，并在团队配合中发挥实际作用。现在，他思考的是“不光要提升自己的人格素养，还要为社区回馈些什么”。像海贝这样认同并享受社区实践的队员们，没有半点儿“被迫的感觉”。也正因此，他们才能被居民们接纳，彼此共鸣。

联合自治会的高桥这样说道：“整个社区越来越有活力了。在这个连隔壁住着谁都不知道的时代里，居民之间聊着‘来了一帮朝气蓬勃的孩子们’之类的话题，慢慢建立起横向联结。这种变化动静并不大，恰是润物细无声。”

拍摄：野村和幸（署名图片除外）

标题图片：“赢下比赛，真的太好啦～”居民笑着向副队长海贝俊辅打招呼

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