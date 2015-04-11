Гейши – одно из явлений, тесно связанных со стереотипами Японии. Искусство гейш продолжает оставаться популярным и в наши дни, как среди японцев, так и среди гостей Страны восходящего солнца.

Традиционное искусство развлечения

Наряду с горой Фудзи, самураями и харакири, гейши – неотъемлемая часть стереотипов, связанных с Японией. Их профессия состоит в том, чтобы во время застолья о-дзасики развлекать гостей песнями, танцами, игрой на сямисэне и другими традиционными японскими искусствами. Говорят, что началось искусство гейш с того, что в период Эдо (1603-1868) девушки, прислуживавшие в чайных домах Киото, учились играть на сямисэне, петь и танцевать, подражая актёрам Кабуки, чтобы развлечь паломников, приходивших поклониться знаменитым храмам и святилищам. Культура развлечений с участием гейш жива и сейчас в Киото, Токио, Ниигате, Аките, на некоторых термальных источниках (онсэнах) и в ряде других мест, где устраивают бизнес-приёмы или куда приезжает много туристов.

Чтобы стать настоящей гейшей, нужно учиться на протяжении пяти-шести лет. В регионе Канто, центром которого является Токио, учениц гейш называют хангёку, «полудрагоценность», или осяку, «подающая сакэ», а в Киото – майко, «танцовщица».

Майко и хангёку – это обычно девушки в возрасте от 15 до 20 лет. Они обучаются чайной церемонии, искусству составления цветочных композиций – икэбане или кадо, традиционным японским танцам буё, игре на сямисэне (японская лютня), вежливому обхождению и т. п., пока, наконец, не станут самостоятельными. Их кимоно обычно гораздо более красочные, чем у взрослых гейш, а майко в Киото известны «свисающими поясами» (дарари-но оби), концы которых опускаются до уровня щиколоток, а некоторые майко и вовсе подбирают концы пояса оби, чтобы они не волочились по земле.

Гейш, закончивших обучение, в Канто называют гэйся, в Киото – гэйко. Они завязывают пояс оби проще, чем ученицы, и носят кимоно обычного кроя.

В США в 2005 году вышла экранизация художественного произведения «Мемуары гейши», основанного на реальных событиях, происходивших до войны в Киото. Фильм получил премии «Оскар» в трёх номинациях.

Традиционный банкет с гейшами – о-дзасики

Для того чтобы пригласить гейш, важно сначала удостовериться, подходит ли выбранное место для их приёма, поскольку они выступают далеко не в каждом заведении, и поэтому их приглашают через определённые традиционные гостиницы, рестораны, чайные дома.

Банкет с участием гейш называется о-дзасики, обычно это двухчасовой обед. Гости едят и выпивают, вблизи любуясь искусством гейш, а если в настроении, то могут играть с ними в традиционные застольные игры дзасики-асоби. Обычно в банкете принимают участие две-три гейши, одна из которых, татиката, исполняет танцы, а другая отвечает за музыкальное сопровождение, её называют дзиката.

Цена услуг одной гейши – 20-40 тысяч йен

Поскольку цена услуг одной гейши составляет от 20 до 40 тысяч йен, а помимо этого нужно оплатить и стоимость еды, то настоящий о-дзасики обходится недёшево, и поэтому раньше туристы фотографировались в фотосалонах с женщинами, наряженными наподобие гейш, либо охотились на гейш и майко в развлекательных кварталах Киото. С недавних пор набирает популярность так называемый «пробный о-дзасики», когда по заявкам туристов некоторые рестораны, гостиницы, чайные дома устраивают для них приём дешевле в те часы, когда гейши ещё свободны, до наступления времени настоящих о-дзасики. Есть гейши, которые знают иностранные языки, а некоторые заведения приглашают переводчика, так что даже не знающие японского языка иностранные туристы могут приобщиться к старинному искусству изысканного развлечения гостей.

Гостиница-рёкан «Гион симмонсо»: майко и гейши в Киото (на английском языке)

Компания «Майка»: майко и гейши в Киото (на английском языке)

Почувствовать себя гейшей или самураем: кимоно, рикши, фото (на английском языке)

Посмотреть на танцы майко в Киото (на японском языке)