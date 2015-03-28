“富士山和艺妓”以日本之象征而闻名于世。艺妓在酒席上表演传统歌舞款待来客的风俗，也吸引了来自国外的游客。

身穿美丽和服的传统女艺人

“富士山、艺妓、剖腹”曾作为日本的象征而为世人所知。艺妓，指的是在宴会上通过表演日本传统歌舞、弹奏三味弦等节目来活跃席间气氛的女艺人。虽然现代汉语中的“妓”，多指以卖淫为生的女子，但在古代又用来称歌女，表演歌舞的女子，艺妓就取自后一种意思。江户时代（1603～1868年），京都的茶馆里的女侍们为招待来神社寺庙参拜烧香的游客，模仿歌舞伎（日本传统戏剧——译注）表演，弹三味弦、跳日本舞，这便是艺妓的由来。直到今天，公司为招待客户或是以观光为目的等，艺妓还会被请到宴席上来为客人表演助兴，在京都、东京以及新潟县、秋田县等地方仍保留着艺妓文化。

要成为一名合格的艺妓，需要5～6年的学习修炼。见习期间的艺人在东京等关东地区被称作“半玉”、“雏妓”，在京都则被称作“舞妓”。

舞妓和雏妓一般都是15岁到20岁左右的年轻女子，她们每天学习茶道、花道、日本舞蹈、三味弦和礼节礼仪，通过日积月累的修炼和学习，力争早日成为合格的艺妓。培训期间她们身着的和服与年长的艺妓不同，大多花色艳丽，尤其是京都的舞妓，其和服的特色是背后有一条悬落到脚踝的长带，称“Darari带”，行走起来摇曳多姿；舞妓们手提长及地面的和服下摆行走在街上的婀娜身姿也十分引人注目。

结束了培训后的“雏妓”、“舞妓”，在关东地区和京都分别称为“艺者”和“艺妓”，和服腰带的打结方法变得比较简单，下摆也恢复到一般的长度。

美国曾在2005年上映过一部名为《艺伎回忆录》的电影（Memoirs of a Geisha），描写二战前日本京都艺妓的真实生活，并获得了奥斯卡三项大奖。

“御座席体验”大受游客欢迎

艺妓不是每个店家都可以请的，宴会中想请艺妓到场表演，很重要的一点是事先要确认你所利用的设施可否接待艺妓，因为一般是要通过特定的旅馆、料理店或茶馆来安排的。

请来艺妓表演的宴会称作“御座敷”，通常以两小时为单位，适合于正餐。大致的过程是客人们一边享用料理一边欣赏身边的传统文艺表演，气氛活跃起来后主客一起跟着音乐节拍玩“御座席游戏”（日本古代筵席间进行的各种游戏——译注）。前来表演的艺妓通常一组为两至三人，其中担任舞蹈的称“立方”，担任音乐伴奏的称“地方”。

一名艺妓2～4万日元，餐费另算

请艺妓费用很高，一般一名需2～4万日元，餐费另算，所以如果想真正和艺妓欢度晚宴，价格不菲，非一般人可承受。消费不起的游客，有的会到照相馆穿上艺妓的服装拍照留念，有的则会在京都街头特意等候艺妓的出现。

近年来为适应游客的需求，有越来越多的酒店和茶馆以及一些活动设施等，利用晚上“御座敷”前的空档时间，为游客设计价格比较便宜的“御座敷体验”活动。有的餐饮活动设施还为国外游客提供双语艺妓服务和翻译服务，建议游客们来日本旅行时可事先查寻这方面的信息。