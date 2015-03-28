「富士山和藝妓」以日本之象徵而聞名於世。藝妓在酒席上表演傳統歌舞款待來客的風俗，也吸引了來自國外的遊客。

身穿美麗和服的傳統女藝人

「富士山、藝妓、切腹」曾作為日本的象徵而為世人所知。藝妓，指的是在宴會上通過表演日本傳統歌舞、彈奏三味弦等節目來活躍席間氣氛的女藝人。雖然現代漢語中的「妓」，多指以賣淫為生的女子，但在古代又用來稱歌女，表演歌舞的女子，藝妓就取自後一種意思。江戶時代（1603～1868年），京都的茶館裏的女侍們為招待來神社寺廟參拜燒香的遊客，模仿歌舞伎表演，彈三味弦、跳日本舞，這便是藝妓的由來。直到今天，公司為招待客戶或是以觀光為目的等，藝妓還會被請到宴席上來為客人表演助興，在京都、東京以及新潟縣、秋田縣等地方仍保留著藝妓文化。

要成為一名合格的藝妓，需要5～6年的學習修煉。培訓期間的藝人在東京等關東地區被稱作「半玉」、「雛妓」，在京都則被稱作「舞妓」。

舞妓和雛妓一般都是15歲到20歲左右的年輕女子，她們每天學習茶道、花道、日本舞蹈、三味弦和禮節禮儀，通過日積月累的修煉和學習，力爭早日成為合格的藝妓。培訓期間她們身著的和服與年長的藝妓不同，大多花色艷麗，尤其是京都的舞妓，其和服的特色是背後有一條懸落到腳踝的長帶，稱「Darari帶」，行走起來搖曳生姿；舞妓們手提長及地面的和服下擺行走在街上的婀娜多姿也十分引人注目。

結束了培訓後的「雛妓」、「舞妓」，在關東地區和京都分別稱為「藝者」和「藝妓」，和服腰帶的打結方法變得比較簡單，下擺也恢復到一般的長度。

美國曾在2005年上映過一部名為《藝伎回憶錄（Memoirs of a Geisha）》的電影，描寫二戰前日本京都藝妓的真實生活，並獲得了奧斯卡3項大獎。

「御座席體驗」大受遊客歡迎

藝妓不是每個店家都可以請的，宴會中想請藝妓到場表演，很重要的一點是事先要確認你所利用的設施可否接待藝妓，因為一般是要通過特定的旅館、料理店或茶館來安排的。

請來藝妓表演的宴會稱作「御座敷」，通常以2小時為單位，適合於正餐。大致的過程是客人們一邊享用料理一邊欣賞身邊的傳統文藝表演，氣氛活躍起來後主客一起跟著音樂節拍玩「御座席遊戲」（日本古代筵席間進行的各種遊戲——譯註）。前來表演的藝妓通常一組為2～3人，其中擔任舞蹈的稱「立方」，擔任音樂伴奏的稱「地方」。

一名藝妓2～4萬日圓，餐費另算

請藝妓費用很高，一般一名需2～4萬日圓，餐費另算，所以如果想真正和藝妓歡度晚宴，價格不菲，非一般人可承受。消費不起的遊客，有的會到照相館穿上藝妓的服裝拍照留念，有的則會在京都街頭特意等候藝妓的出現。

近年來為適應遊客的需求，有越來越多的酒店和茶館以及一些活動設施等，利用晚上「御座敷」前的空檔時間，為遊客設計價格比較便宜的「御座敷體驗」活動。有的餐飲活動設施還為國外遊客提供雙語藝妓服務和翻譯服務，建議遊客們來日本旅行時可事先查尋這方面的資訊。