Эти грибы уже продаются в супермаркетах круглый год по стабильной и разумной цене, что важно для семейного бюджета. Его аромат и характерная форма придают изысканности повседневным блюдам.

Грибы маитакэ выращивают с 1980-х годов

Грибы маитакэ растут у основания старых лиственных деревьев, таких как бук, каштан и вишня. Дикорастущие маитакэ встречаются крайне редко, они обладают удивительным ароматом и вкусом. Говорят, что в эпоху Эдо (1603-1868) те, кто преподносил их феодальному лорду, получали в награду серебро по весу грибов.

Существует несколько теорий происхождения названия маитакэ, «танцующий гриб». Одна из них состоит в том, что нашедшие ценный гриб пускались в пляс от радости, другая – что он напоминает танцующую в воздухе бабочку, третья – что его форма похожа на подол кимоно, развевающийся во время танца.

Исследования в области выращивания маитакэ на брёвнах и субстратах получили развитие в 1970-х годах. В 1980-х годах были разработаны и получили широкое распространение методы выращивания в закрытых помещениях. Эти методы предусматривали тщательный контроль температуры, влажности и концентрации углекислого газа.

В настоящее время большинство продаваемых в магазинах грибов маитакэ выращиваются на промышленных предприятиях. Поскольку на них не влияют погодные условия, их можно приобрести по стабильной цене даже при высоких ценах на овощи. Они также удобны тем, что их легко разорвать руками, что избавляет от необходимости использовать нож при приготовлении пищи.

Такикоми гохан – рис, обжаренный с другими ингредиентами

Приятный аромат и хрустящая текстура маитакэ непременно пробудят ваш аппетит. Можно также добавить курицу, она увеличит объём блюда.

Тэмпура

Когда вы откусываете кусочек тэмпуры, вы ощущаете, как насыщенный вкус умами и аромат, заключённые в хрустящей корочке, распространяются по всему рту. Контраст между хрустящей, лёгкой текстурой оболочки и мясистым содержимым также восхитителен. Тэмпура вкусна и сама по себе, просто с щепоткой соли, и как добавка для лапши соба и удон.

Бута барамаки – рулеты из свиной грудинки

Маитакэ хорошо сочетаются с жиром, их можно завернуть в свиную грудинку и обжарить на сковороде – получится очень вкусный гарнир. Это блюдо можно для вкуса приправить соевым соусом и сладким сакэ мирин, а можно просто посыпать солью и перцем.

Киритампо-набэ – густой суп с грибами

Маитакэ – один из основных ингредиентов киритампо-набэ, местного блюда из префектуры Акита. Насыщенный бульон из курицы породы хинаи дзидори дополняется компонентом умами из грибов маитакэ, усиливая вкус блюда.

Паста

Грибы маитакэ прекрасно подходят и для блюд западной кухни. Это удобный ингредиент для пасты на сливочном или растительном масле.

Репортаж и текст статьи: eCraft