Рост японского рынка готовой еды совпал с увеличением числа семей, в которых работают оба супруга, из-за чего у людей остается все меньше времени на самостоятельное приготовление пищи.

Рост обеспечивают супермаркеты и магазины шаговой доступности

Согласно исследованию Японской ассоциации готовой еды (JRMMA), в 2025 году объем рынка готовой еды в Японии достиг 11,7 трлн йен, увеличившись на 3,7% по сравнению с предыдущим годом. На фоне подорожания риса и других базовых продуктов эксперты отмечают, что эта динамика во многом отражает общие инфляционные тенденции.

Таким образом, за последние 20 лет, то есть с 2006 года, когда объем рынка оценивался в 7,8 трлн йен, этот сектор вырос на 50%. Несмотря на временные спады, вызванные мировым финансовым кризисом в 2009 году и началом пандемии в 2020 году, рынок готовой еды в целом демонстрирует стабильный восходящий тренд. Более того, ежегодный рост фиксировался в течение всех пяти лет, предшествовавших 2025 году. Даже при том, что общее внутреннее потребление в стране стагнирует из-за стремительного старения и сокращения численности населения, этот сегмент продолжает уверенно развиваться.

Считается, что устойчивость этого рынка напрямую связана с увеличением числа семей, где работают оба супруга. «Поскольку у людей остается все меньше времени и возможностей для готовки дома, популярность готовой еды стремительно растет», – отмечает представитель Японской ассоциации готовой еды (JRMMA). Кроме того, если молодое поколение сосредоточено на максимально эффективном распределении времени, то пожилые потребители, которые обычно едят меньше, сознательно избегают закупки продуктов впрок, чтобы предотвратить появление излишков и порчу еды. В результате наиболее предпочтительным выбором для них становятся готовые блюда.

С точки зрения форматов торговли на продовольственные супермаркеты и магазины шаговой доступности суммарно приходится 60% всего рынка, тогда как два десятилетия назад эта доля немного не дотягивала до 50%.

По данным JRMMA, супермаркеты привлекают покупателей за счет свежих блюд, которые готовятся прямо в торговом зале, и выгодных распродаж. При этом многие торговые сети расширяют свои отделы готовой кулинарии или переносят их ближе к входу в магазин. Работающие круглосуточно магазины шаговой доступности также сосредоточились на активном развитии собственных линеек готовых блюд и гарниров. За последние 20 лет число таких точек в стране увеличилось примерно с 40 000 до 56 000. Впрочем, в последние годы рост остановился из-за насыщения рынка и ограниченных возможностей для открытия новых филиалов.

Источники

Данные о рынке готовой еды за 2025 год (на японском языке) – предоставлено Японской ассоциацией готовой еды

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