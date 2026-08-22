كشفت دراسة حديثة في اليابان عن ظاهرة لافتة تتمثل في تسجيل آلاف الشركات على العنوان نفسه، في ممارسة تثير تساؤلات حول طبيعة هذه الشركات وأسباب تركز هذا العدد الكبير منها في موقع واحد.

المواقع الرئيسية لم تعد مجرد حلم

أجرت شركة «كومبالايز»، المتخصصة في إدارة قواعد بيانات الشركات، تحليلًا استنادًا إلى بيانات موقع نشر أرقام الشركات التابع لوكالة الضرائب الوطنية اليابانية، والذي تُمنح من خلاله الشركات والمنظمات المسجلة في اليابان أرقامًا تعريفية مكونة من 13 رقمًا. ومن خلال حصر مواقع المقرات الرئيسية لجميع الشركات المسجلة قانونيًا، ثم تصنيفها بحسب المباني التي تقع فيها، تمكنت الشركة من تحديد العناوين التي تشهد أعلى تركّز في تسجيلات الشركات.

وأظهرت النتائج وجود عنوانين في طوكيو يضمان عددًا استثنائيًا من الشركات المسجلة. الأول هو مبنى يضم مكاتب محاسبة في منطقة مارونوتشي بحي تشيودا، وقد سُجل فيه 4,794 شركة، فيما يقع الثاني في مبنى تجاري بمنطقة دوغينزاكا في حي شيبويا، ويضم تسجيلات لـ 4,754 شركة. وبوجه عام، تركزت معظم العناوين التي سجلت أعلى أعداد من الشركات في مبانٍ تجارية تقع داخل طوكيو. وجاء بعد العنوانين المذكورين مبنى في نيشينجوكو، سُجلت فيه 4,116 شركة، يليه مبنى في جينزا يضم 3,189 شركة، ثم مبنى في جينغوماي سُجلت فيه 2,568 شركة. وكان عنوان واحد فقط من بين المراكز العشرة الأولى يقع خارج طوكيو، وهو مبنى تجاري يقع مباشرة أمام محطة أوميدا في مدينة أوساكا، حيث سُجلت فيه 2,037 شركة.

حتى خارج العشرة الأوائل، كانت المواقع الأخرى المدرجة بشكل أساسي في المناطق الحضرية الكبرى، بما في ذلك مباني تجارية في ميييكي، ناغويا (770 شركة)، وتنجين، فوكوؤكا (520 شركة)، وكيتاسايواي، يوكوهاما (632 شركة).

كان هناك أربعة أنواع واضحة لتسجيل العناوين.

إيجار العنوان (المكاتب الافتراضية): خدمات تسمح للشركات باستخدام عنوان في وسط المدينة قانونيًا للتسجيل مقابل بضعة آلاف ين شهريًا، تُستخدم بشكل أساسي من قبل التجار الفرديين وأصحاب الأعمال الجانبية والشركات الناشئة.

مزود عناوين مسجلة لشركات الأغراض الخاصة (عناوين الإدارة): شركات توفر عناوين مسجلة لإدارة الشركات ذات الغرض الخاص والصناديق المشاركة في توريق الممتلكات وتوليد الطاقة الشمسية وغيرها من الأصول.

وكالات التسجيل للشركات الأجنبية: وكالات توفر عناوين للشركات الأجنبية المقيمة في اليابان لاستخدامها في التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالتسجيل.

مزود عناوين مسجلة لشركات الأغراض الخاصة: خدمات للشركات التي تشير أسماؤها التجارية بشكل متكرر إلى ملكية و/أو إدارة الممتلكات.

النوع الذي شهد أكبر زيادة منذ عام 2022 هو «إيجار العنوان»، كما في حالة العنوان الأعلى ترتيبًا في المبنى التجاري في دوغينزاكا. يُعتقد أن العوامل المساهمة تشمل زيادة العمل عن بعد وارتفاع إنشاء الأعمال الجانبية والمؤسسات الصغيرة، إلى جانب تزايد شعبية استخدام خدمات المكاتب الافتراضية.

بتقييم الوضع، صرحت كومبالايز بأن «عنوان الشركة لم يعد يشير بالضرورة إلى الموقع الفعلي لتلك الشركة»، مشيرة إلى أن ظاهرة تركيز تسجيلات الشركات في عناوين معينة هي دليل واضح على تراخي العلاقة بين الشركات ومواقعها المادية.

مصادر البيانات

بيانات العناوين التي تتشاركها أعداد كبيرة من الشركات (باللغة اليابانية) من كومبالايز

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان الرئيسي من بيكستا)