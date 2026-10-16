مع تزايد اهتمام الشباب اليابانيين بوقت الفراغ والاستقرار الوظيفي، أعرب أكثر من 35% من غير المتزوجين منهم عن عدم رغبتهم في الزواج. وأشارت الشابات على وجه الخصوص إلى التفاوت في أعباء الأعمال المنزلية ورعاية الأطفال بوصفه أحد أبرز العوائق أمام الإقدام على الزواج.

قريبًا، يومًا ما، أو البقاء عازبًا

كشف استطلاع أجرته وكالة الأطفال والأسر اليابانية وشمل نحو 100 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و39 عامًا، أن 35.1% من بين 43,529 مستجيبًا غير متزوج «لا ينوون الزواج».

وحتى بين الذين يرغبون في الزواج، قال 37.5% منهم إنه ليس لديهم إطار زمني محدد، وإن الأمر سيحدث «يومًا ما» فقط، وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة من قالوا إن لديهم خططًا للزواج خلال فترة زمنية محددة.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت بين مايو/ أيار وأغسطس/ آب من هذا العام، وتلقى نحو 68 ألف إجابة صالحة، كانت 60% منها من النساء.

عند سؤال المستجيبين عن العوائق التي يرون أنها تقف في طريق الزواج، مع إمكانية اختيار أكثر من إجابة، جاءت الإجابات الثلاث الأولى: «القلق بشأن الدخل»، و«فقدان الوقت الخاص»، و«عدم وجود شريك».

تميل النساء في سن المراهقة إلى أوائل العشرينيات إلى اعتبار التقسيم غير المتكافئ للأعمال المنزلية ورعاية الأطفال المشكلة الرئيسية فيما يتعلق بالزواج، بينما كان العائق الأكبر لمن هن في أواخر الثلاثينيات هو عدم وجود شخص يرغبن في الزواج منه.

عند السؤال عما يرونه أولويات أعلى من الزواج، جاءت في المقدمة أوقات الفراغ والاهتمامات الشخصية، تليها الصحة الجسدية والنفسية، ثم الدخل المستقر والعمل.

مصادر البيانات

بيانات استطلاع الشباب (باللغة اليابانية) من وكالة الأطفال والأسر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي من © بيكستا)