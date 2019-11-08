Para celebrar la entronización del Emperador Naruhito, el 10 de noviembre a partir de las 15:00 (hora de Japón) se celebrará un desfile en el que el Emperador y la Emperatriz recorrerán las calles de Tokio entre el Palacio Imperial y el Palacio de Akasaka. En nippon.com les ofrecemos un vídeo de este acto que iremos además comentando en tiempo real a través de un blog en directo. El texto se publicará en japonés y en el resto de los idiomas de nuestra página: español, francés, inglés, árabe, ruso y chino tradicional y simplificado.
Las imágenes en directo son cortesía de FNN.jp Prime Online (Fuji TV) y THE PAGE (Yahoo).
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