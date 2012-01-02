在日本，人们把正月初一初二做的梦称为“初梦”，用以占卜在新的一年中的运气，其中以梦见富士山的初梦最为吉利。“nippon.com日本网”的新年特辑，为读者呈上富士山摄影的最高权威大山行男的23幅富士山摄影作品。也许在今夜，那象征最为吉祥的富士山将会化入您的梦乡。

海拔3776m的日本最高峰富士山，自古以来就是一座令无数人梦牵魂绕的美丽山峰。

近四十年来，摄影家大山行男把自己的视线牢牢锁定富士山，捕捉她那妩媚多彩的每一个表情。

令摄影家大山为之倾倒的女神——富士山

被称为富士山摄影最高权威的著名摄影家大山行男说：“富士山，是一位让男人神魂颠倒的女神”。大山于1976年初拍富士山，其后便一发不可收拾地发表了一系列富士山摄影作品。一次又一次，他身负总重量达25公斤的摄影器材，登攀翻越富士山及其周边的一座座山峰，常常是近2周的时间里一动不动地等待着按下快门的最佳时机。

“富士山变化无常，轻易不肯把她那美丽容颜展露给我。没有办法，我只能耐心地等待，简直就像富士山的奴隶一样。无论雨雪中还是烈日下，我只有等待。但是，你会看到那稍纵即逝的一瞬，那令人难以置信的美妙光景。每当这个时候，一种难以言喻的冲动就会撞击我的整个身心。

此后的一生中，不知我还能遇到几次如此般的富士美景……。但是，我不想放过每一个机会，于是又向着富士迈进。”